足球／新北市聯合盃156隊參賽 彭臺臨親臨頒獎

2020新北市聯合足球競賽為新北市政府體育處補助、中和區公所共同主辦的青少年足球賽事，自2018年以提升青少年從事足球運動為宗旨，擴大辦理賽事迄今，由2018年87隊、2019年105隊、成長至今年的5分齡組別、156隊、312場的大型縣市層級足球賽。

本屆新北市聯合盃自11月22日於新莊區新莊田徑場開踼，12月再轉移賽場到中和區錦和運動公園，分組競賽持續至12月27日為止。今年不僅加開18+成人組，更開始推行贊助企業負責人或主管前來頒獎，提高參賽青少年認識默默付出的各家企業。

今天上午分別由寶礦力水得林組長、立勝工業企業股份有限公司董事長胡馨尹、中華足球協會監事彭臺臨、新北市中和區區長賴政達、新北市體育總會足球委員會副主委張福記與總幹事蔡尚明等人，先後登台頒獎給予奮戰數週、踢進前三名的隊伍。

其中，錦和運動公園乃2017年台北世界大學運動會足球項目的練習場，由時任教育部副署長的彭臺臨催生，今天彭臺臨受邀擔任頒獎嘉賓具有深遠意義。

2020新北市聯合足球競賽接連六周末，每一賽日都是早晨8時至夜間22時，每場次有4隊進場出賽，4隊賽後離場，平均每小時足球場約有150位參賽職員，圍觀家長及民眾的人流亦與之相當。為此，防疫措施謹慎到逐場測量體溫，進場職員限額3名且需量體溫。俟本土案例再現，更自主提升防疫規格，入場職員必須配戴口罩，家長或民眾在場邊圍觀亦得配戴口罩，避免本年度規模最大的縣市層級足球賽成為防疫破口。

新北市體育總會足球委員會致力於營造青少年踢得開心、踢出健康，以球會友卻能維持一團和氣的賽會氛圍。今年11月下旬迄今凝聚逾兩千位愛好足球運動的青少年，讓2020新北市聯合足球競賽的賽場，從早到晚人聲鼎沸。