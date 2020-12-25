高球／台哥大公開賽最終輪 錢珮芸8桿之差封后

2010年轉入職業的我國旅美好手錢珮芸，今天在TLPGA台巡賽年終封關大賽「台灣大哥大女子公開賽」最後一輪以低於標準桿兩桿的70桿收尾，以三輪總桿數206（－10）桿，拿下個人歷來台灣第一場公開賽級的大賽冠軍，並獲得54萬元獎金與法藍瓷提供的冠軍獎盃，同時也打破台巡賽今年與這場比賽四年來最大的贏球差距。

兩個月前才歡度30歲生日的錢珮芸，10月下旬剛在美巡賽次級巡迴賽的Symetra菁英賽封后，11月中旬回到台灣，隔離兩周出關後積極練球，不但一號木桿獲得日本高球名人堂成員台灣傳奇高球女將涂阿玉的加持，推桿還獲得贊助商貴賓的提點，「之前感覺球技總是東缺西缺的，這個禮拜終於把所有東西湊起來。」

打完前兩輪領先6桿的錢珮芸，決賽出發後第二洞雖然有點失手，但隨後順利救回10呎的par推桿，讓她信心大增，奪冠後她說：「今天我的心態是打一洞算一洞，不會太積極，畢竟6桿的領先優勢要趕上，不太容易。」

台灣大哥大贊助選手徐薇淩則以214桿，排名第2名，創下個人今年最佳的單場名次，她透露自己是重大比賽前的比賽都會打得不錯的選手，但今年因為疫情關係，比賽之間的間隔比較大，雖然自己都有慢慢地在進步，「但似乎少了一點手感，沒有辦法一開賽就很有信心地揮出每一桿。」

主辦單位台灣大哥大副總經理劉麗惠於頒獎典禮中表示，董事長蔡明忠已宣布明年不但將繼續舉辦「台灣大哥大女子公開賽」，總獎金也將恢復為500萬元，持續以企業棉薄之力為台灣高爾夫球盡一分心力，期許透過舉辦大型賽事，共同提升台灣的高球環境。