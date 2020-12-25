體育推手表揚典禮白馭珀扛主持 總統蔡英文親臨頒獎

邁入第12屆的體育推手獎今天舉行表揚典禮，共51個單位獲得表揚，總統蔡英文也親臨頒獎，繼前兩年的「舉重女神」郭婞淳、「三分球美少女」黃鈴娟後，今年則由羽球好手白馭珀接下典禮主持工作，平時多以中性打扮的她，也首度嘗試旗袍類的禮服登場，成為今天場內另一大「嬌」點。

為了感謝贊助以及推廣體育活動的企業、團體與個人而設立的體育推手獎在今年邁入第12屆，獎項分為贊助類、推展類與特別獎三種，其中前兩類又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎，特別獎則是以具有特殊具體事蹟或重大貢獻為表揚條件。

而今年不受疫情影響，總收件高達89件，共計51個獲獎單位，更有多個單位與個人首次參與推薦並獲獎，包括前網球國家隊教練、現任四維體育推廣教育基金會執行長張約翰，體育媒體人劉天麟、陳薇婷等。

身為典禮主持人的白馭珀，也在典禮開始後先代表國內運動員感謝各界的支持，並且贈與總統蔡英文簽名球與簽名照，她說：「身為運動員，四處征戰與為國爭光都是榮耀與責任，但除了專業訓練與自我努力外，也要感謝一路相助的貴人們，不論是企業、團體還是個人，謝謝你們挺我們，也謝謝今年給我機會擔任典禮主持人，能道出每一位運動員的感謝，向體育界的每一位幕後英雄致敬。」