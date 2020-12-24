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東奧日本贊助商全數同意延約一年 挹注亟需資金
原定今年舉辦的東京奧運因新冠肺炎疫情延後，主辦單位今天表示，他們已與所有日本贊助商達成延長合約一年的「基本協議」，意味取得活動相當需要的額外資金。
法新社報導，由於東京奧運史無前例延期，加上2019冠狀病毒疾病防疫措施所需，使得東奧成本暴增。因此，所有68家日本贊助商能同意延約一年，對主辦單位而言益發重要。
2020東京奧運主辦單位發布聲明表示，這些贊助商同意延長合約，預料將帶來額外220億日圓（約新台幣60億元）資金挹注。
日本贊助商願意掏腰包支持東京奧運的金額，已比先前任何一屆奧運賽都多。之前有零星報導傳出，這些贊助商對於延長合約有所顧忌。
東奧主辦單位今天並未說明個別贊助合約延長後的金額規模，僅表示達成「基本協議」，意味現在將「與所有夥伴展開完成合約程序」；此外不願預估何時能敲定合約最終細節。
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