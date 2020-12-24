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花式滑冰／羽生結弦復出競賽 放眼明年世錦賽第3冠
日本兩屆冬季奧運會花式滑冰金牌得主羽生結弦今天表示，覺得自己有必要在本週復出參與競賽，儘管全國各地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情復熾，自己因安全疑慮而陷入掙扎。
羽生由於擔心氣喘毛病會讓自己面臨更高風險，未參與本季花式滑冰大獎賽系列競賽，這意味他自今年2月在四大洲花式滑冰大獎賽奪冠後，就一直沒有再參賽。
這位26歲明星選手將於25日在長野（Nagano）登場的日本全國錦標賽復出，這也是明年3月在斯德哥爾摩（Stockholm）舉行的世界錦標賽的最後資格賽。
羽生今天坦承除了參賽別無選擇，因他正放眼明年春季奪得第3個世錦賽冠軍頭銜。他表示：「我的想法未曾改變。」
「我會盡我所能避免染疫。隨著全國錦標賽逼近，第三波疫情爆發，讓我對是否參賽感到十分掙扎。」
「但考量到世錦賽，尤其四大洲比賽已取消，全國錦標賽是世錦賽的選拔賽，我必須參賽。」
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