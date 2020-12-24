台哥大高球／不畏強風射4鳥 錢珮芸帶6桿領先爭冠

第一輪就領先群雌，旅美好手錢珮芸今天在台灣大哥大女子公開賽第二輪擴大領先優勢，4隻小鳥進帳繳出單日全場最佳的69（-3）桿，以136（-8）桿坐穩領先，明天將帶著6桿優勢爭TLPGA台巡賽年度封關戰金盃。

台灣大哥大女子公開賽總獎金300萬元，今天第二輪天氣好轉，但風勢比昨天大上許多，難度反而更高，整天下來只有4位選手打出低於標準桿的「紅字」，錢珮芸就是之一。

進帳4博蒂、1柏忌的錢珮芸提到，今天風大，前9洞有4洞沒能標準桿攻上果嶺，所幸都救回「帕」，第8洞博蒂開張更讓心情穩定不少， 「射下這隻小鳥後心情有比較安定下來，也知道今天的風不會停。」

今年球季在美國LPGA打了8場比賽的錢珮芸還透露，上周她有特別去向大前輩涂阿玉討教，修正了她一號木桿開球觸球時有點「卡」、球路容易小右曲的小毛病，「今天開球感覺順暢很多，後九洞鐵桿選桿比較好，而且幫我揹球桿的東華球場桿弟阿姨，今天在果嶺判讀草紋也幫了不少忙。」

另名旅美好手徐薇淩今天前6洞就進帳3記博蒂，總桿數一度追上錢珮芸，但高檔表現沒維持，吞下4柏忌，和TLPGA超級新秀吳佳晏同以142（-2）並列第2，明天決賽輪兩人將和錢珮芸同組爭冠。

徐薇淩和錢珮芸多年前曾在美國德州LPGA比賽同組，儘管握有6桿優勢，錢珮芸表示不會大意，「我還是會保持畏懼高爾夫的心情，謹慎處理每一桿，跟她同組當然會有壓力，她可是『Eagle Hsu』！」

徐薇淩笑說，兩人是良性的競爭，但明天也會「跟她拚了」。