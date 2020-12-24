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網球／連18年拿人氣王 費德勒暖心謝球迷

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
費德勒。美聯社
費德勒。美聯社

今年6月膝蓋動刀的「瑞士特快車」費德勒Roger Federer），下半年再沒出賽仍不減高人氣，本周ATP宣布的獎項，他連續18年獲得球迷票選的最受歡迎單打選手獎，仍在休養的費德勒也透過影片感謝球迷。

「我想感謝所有人的支持，幫助我今年又拿下球迷最後受歡獎。感謝ATP以及所有投票給我的球迷，相信著我，希望我能回到巡迴賽，我會努力訓練讓這些變成可能，希望能很快就在大家面前比賽。」39歲的費德勒說。

費德勒生涯已贏下39座ATP個人獎項，包括球迷票選最受歡迎球員18連霸，代表從2003年後再沒讓出這個獎項；目前世界排名第5的他除感謝球迷支持，也暖心獻上祝福，希望球迷都能開心迎接2021年。

他透過影片說：「當然，讓我們希望明年所有事都愈來愈好，現在要多點耐心，我也很期待盡快見到大家，所以要保重，然後再次感謝大家。」

另外的獎項部分，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）是和雙打組合克羅埃西亞帕維奇（Mate Pavic）／巴西索亞瑞斯（Bruno Soares）年終球王，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則獲得球員票選的運動精神獎；俄國好手羅布雷夫（Andrey Rublev）團隊也成大贏家，23歲的羅布雷夫獲得最佳進步獎，教練維森特（Fernando Vicente）則獲得年度最佳教練。

費德勒 Roger Federer Novak Djokovic

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