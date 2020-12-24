游泳／孫楊8年禁賽撤銷原因：竟是反咬陪審團辱華

中國泳將孫楊今年2月違抗藥檢遭國際體育仲裁法庭(CAS)判決禁賽8年，其團隊不服提出上訴，據《紐約時報》今日報導，瑞士聯邦最高法院已撤銷對孫楊禁賽8年處分，其原因竟是其中一名陪審團成員曾發表「辱華」言論。

《紐約時報》指出，中國泳將孫楊禁賽一案出現大逆轉，今年2月，國際體育仲裁法庭宣布孫楊違抗藥檢指控成立，必須接受長達8年的禁賽。

沒想到的是，孫楊律師團提出證據指控CAS仲裁小組的主席法拉提尼（Franco Frattini）曾在社群媒體發表反華言論，並指控其違反中立原則，世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）表示：「瑞士聯邦法院決定支持中國游泳運動員孫揚的改判申請並撤銷國際體育仲裁法庭做出的禁賽裁決。瑞士聯邦法庭的裁決對CAS小組主席提出質疑，對本案實質內容不做任何評論。」

孫楊的案件因此回歸重審，在重審前他將恢復一般運動員身份，可以訓練、比賽，是否能參與東京奧運仍不明，而國際體育仲裁法庭將另外選出一名成員擔任仲裁重審此案。

堅持訓練、學英語...孫楊不放棄 終於等到裁決撤銷

中國泳將孫楊今年2月違抗藥檢遭國際體育仲裁法庭(CAS)判決禁賽8年，其團隊不服提出上訴，據紐約時報報導，瑞士聯邦最高法院已撤銷對孫楊禁賽8年處分。

雖然還沒有最終獲勝和翻案，但對於孫楊來說，他和團隊的堅持有了回報。澎湃新聞網報導，儘管孫楊不在國家隊進行集訓，但他一直在杭州堅持訓練，而且沒有降低自己的強度。不僅如此，孫楊還聘請了老師來教英語。

世界反興奮劑機構（WADA）今也對此事發表聲明稱，已得知瑞士聯邦法院支持孫楊對CAS判決的改判請求，會積極採取行動，在案件回到國際體育仲裁法庭後，繼續陳述其立場。(世界日報)