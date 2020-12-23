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澳網／防疫優先 門票電子化、減少販售座位
2021年第一場網球大滿貫澳網，確定比原定日期延期3周開戰，明年2月8日到21日的賽事不會「閉門」舉行，但受新冠肺炎疫情影響，今天開始販售的門票「縮水」，3個主要球場目前只會開放百分之25的座位販售。
因應新冠肺炎疫情，大會打算將賽事舉辦地點墨爾本公園分成3區，每區都有一座主要球場，分別是拉弗球場（Rod Laver Arena）、寇特球場（Margaret Court Arena）和凱恩球場（John Cain Arena），且減少販售座位，並且全面採用電子化，盡量減少球迷和工作人員的接觸。
賽會總監提列（Craig Tiley）提到，大會持續和維多利亞州政府合作，「我們希望隨著比賽愈來愈近，位置數量可以再持續增加。」
拉弗球場和寇特球場賽事預計墨爾本時間早上11點開打，肯恩球場則是12點展開賽事，3個球場開賽時間不統一也是避免人潮集中的方式；按照澳洲防疫規定，選手抵達墨爾本後也要先隔離14天。
提列說：「在辛苦的一年後，澳網會是墨爾本和維多利亞的歡慶時刻，儘管因安全為重，賽事和過往看起來會有些不同，仍會是讓大家團結一致且感受墨爾本最好事情的體驗。」
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