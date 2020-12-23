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高球／台哥大公開賽首輪 錢珮芸抓7鳥暫居領先

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
錢珮芸在首輪打出低於標準桿5桿暫居領先。圖／台灣大哥大女子公開賽提供
錢珮芸在首輪打出低於標準桿5桿暫居領先。圖／台灣大哥大女子公開賽提供

總獎金300萬元的TLPGA台巡賽年終大賽台灣大哥大女子公開賽，今天在林口東華球場點燃戰火，今年國內選手中唯一繼續留在美國LPGA征戰的錢珮芸，靠抓7小鳥繳出67（－5）桿佳績，一桿之差領先第一輪倒吃甘蔗的長庚球場培訓業餘選手陳伶潔。

今年由於新冠肺炎疫情影響，包括徐薇淩等旅美好手都選擇暫時回台，只有錢珮芸留在LPGA繼續征戰，在首輪打完取得領先後她表示，今天鐵桿發揮得不錯，但前九洞有幾次射鳥機會可惜沒有把握住，不然成績應該還會更好。

今天比賽過程中一度雨勢不小，球員打起來格外辛苦，錢珮芸表示，下雨打球的好處是球都會停，但球滾動距離變短，「因此，碼數要打足，球道擊球如果有水的話，一不小心就容易打太厚。」

旅日名將蔡佩穎今天以69（－3）桿作收，與張瑄屏、謝瑀玲並列第3名，徐薇淩則以70（－2）桿開出紅盤，與最後三洞連射三鳥的吳佳晏以及石澄璇，並列第6名。 徐薇淩賽後指出，自己今天表現可圈可點，「今天鐵桿沒有能把球放到洞旁，因此出現很多長推桿。比較可惜的是五桿長洞，都沒賺到桿數。」

我國旅韓名將陳宇茹第一輪比賽過程則是相當戲劇化，第一洞她吞下柏忌後，把大會體貼球員「過九洞選手可搭球車」的臨時權宜措施，聽成「過洞可搭球車」，結果打完第一洞跳上球車驅車前往第二洞，到達第二洞開球台時才發現自己搞錯了，結果因此被罰了兩桿，她這洞雖然射下小鳥，但成績還是記上柏忌，最終以平標準桿成績並列第13名。

衛冕冠軍林子麒今天以71桿作收，與旅美選手程思嘉並列第11名，林子麒表示衛冕當然有點壓力，「但挾著這麼多複雜心情出發，能在雨中打出這個成績，也還算滿意。」

徐薇淩 錢珮芸 LPGA

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