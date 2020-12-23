動滋券110年1月底到期 仍有34萬人未領券

由體育署所發放額度500元的動滋券電子錢包，將於明年1月31日截止領券與折抵，截止今天下午4時為止，全台仍有約34萬人還未領券。

為振興運動產業，體育署在今年8月6日起發放400萬份額度500元的動滋券，由於動滋券和其他票券折抵方式不同，是以電子錢包進行消費折抵，只要電子錢包內仍有餘額，就可持續折抵。

體育署發放400萬份動滋券，共編列新台幣20億元經費，目標是創造雙倍以上消費金額，體育署統計，目前折抵金額達15億3770萬，反觀交易金額則高達36億1800萬，遠超過當初預期目標。

體育署透露，目前得知最大筆的消費之一，就是有民眾購置一台要價超過30萬元的自行車，利用動滋券進行折抵。

體育署綜合規劃組組長劉姿君也分享，她有朋友抽中動滋券後，購買了全套爬山裝備，不僅走出戶外，進而愛上山林之美，甚至還有朋友的小孩抽中動滋券後，全家人首次一起去看中華職棒，都是動滋券很棒的使用方式。

目前動滋券已有366萬人完成領券，換言之仍有34萬人還未領券，劉姿君表示，元旦假期預估將迎來另一波領券與消費高峰，她也提醒民眾儘速完成領券。