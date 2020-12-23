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東奧預算上推到159億美元 奧會史上第三貴

台灣醒報 / 台北報導
東京奧運受到疫情拖延，加上防疫支出和延期的額外增加成本，預計支出將達到159億美元，正式超車敦奧，成為史上奧運第三貴。 美聯社
東京奧運受到疫情拖延，加上防疫支出和延期的額外增加成本，預計支出將達到159億美元，正式超車敦奧，成為史上奧運第三貴。 美聯社

因疫延期的東京奧運最新支出估算再破敦奧紀錄，對比當年申奧時當局保證的「低支出奧運」，成一大諷刺。東奧最新評估得支出約9億美元在防疫上，將把預期支出上堆到159億美元，超過上一屆的敦奧，扣除私人企業資助的67億美元，差額都將由日本政府買單，而且按照奧運舉辦歷史，最終支出都會遠超估算，豪氣程度可能排史上奧運第三高。

東奧史上第三貴

根據《BBC新聞網》報導，日本當局得支出9億美元在東奧的防疫措施上，這讓外國機構估算，舉辦東奧的預算將比去年預估的再多28億美元，總額將飆到159億美元，這個數字看起來沒有實感，對比上一屆的里約僅132億美元、上上一屆的敦奧則是146億美元，若只看夏季奧運，東奧僅少於08年的京奧而已，奧運史上則排第三貴。

這對日本民眾來說無疑是狠狠的打臉，據當初申奧時的相關新聞，日本估算只需50到75億美元，聲稱多數設備日本早擁有（40多年前的東京奧運與札幌冬奧），東奧將是最為簡樸的一次奧運，況且預估能帶來超過300億美元的經濟淨收入，當時的日本民眾才會買單，不想太鋪張花錢的原因與日本高達230%的債務佔GDP比重密切相關（已發展國家的倒數第一）。

索契冬奧、京奧更貴

站在花費層面，東奧這次預估的159億美元可能不是上限，按照過往奧運舉辦的歷史軌跡，預估支出永遠小於實際支出，而且落差通常不小，舉出史上最闊氣的奧運支出就不得不提14年的索契冬奧，當時俄國評估120億美元支出，但為了彰顯國力以及首次舉辦冬奧，俄國無上限批准支出，全力支持的總統普丁也獲得富豪們的力挺，最終花費是嚇人的550億美元，這是奧運舉辦史上最「土豪」的一次。

上述的數字都是帳面上的，若說實際支出，恐怕得看夏季奧運最貴、史上第二貴的08年北京奧運，當時北京奧運實際支出400億美元，但其實為了支持京奧，還有鄰近省份的基礎建設投入未被算在其中，按13年中國經濟評論學家鞏勝利所說，為了穩固各地區的建設（鞏勝利原文是說形象工程），京奧總計花費可能不下1000億美元。

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