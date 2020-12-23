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高雄發表「2021運動月曆」 俊男靚女選手提升體育熱度

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市運發局在海上舞台舉行「2021運動月曆」發表會，俊男靚女選手一字排開，讓運動月曆充滿青春陽光氣息。記者徐如宜／攝影
高雄市運發局在海上舞台舉行「2021運動月曆」發表會，俊男靚女選手一字排開，讓運動月曆充滿青春陽光氣息。記者徐如宜／攝影

高雄市政府運動發展局今天在海上舞台，舉行「2021運動月曆」發表會，俊男靚女選手一字排開，讓運動月曆充滿青春陽光氣息。運發局長侯尊堯表示，市府首次製作運動年曆分送市民，邀集各單項代表性選手，一方面藉由月曆進行運動行銷，提升選手知名度，獲得更多社會資源，也希望藉此提升民眾對體育的熱情與了解。

「2021運動月曆」在109年全民運原野射箭金牌選手余俊賢舉弓射中靶心後，正式對外亮相。侯尊堯表示，感謝高雄市體育選手參與，近兩年高雄市在國際及全國性賽事表現優異的選手非常多，顯示高雄是人才濟濟的運動港都。只是受限月曆版面，難免有遺珠之憾，未來運發局將會透過相關宣傳管道，讓大家知道選手的優異表現。

運動月曆主角選手分別是1月雷理莎是2021高雄富邦馬拉松代言人；2月余俊賢獲109全民運原野射箭裸弓組金牌；3月謝宗庭締造全民運健力11連霸傳奇，也是世界66公斤級臥舉紀錄保持人；4月吳佳穎為2020東京奧運射擊項目國家代表隊選手；5月黃亭茵是2016里約奧運自由車公路賽選手；6月張堉楷獲109全民運健美項目形體組金牌；7月戴資穎是羽球世界球后；8月徐安、安廷耀，是全國運7金泳后、全民運水上救生金牌，與全國運自由式短泳金牌男神共同亮相；9月李奎龍全國運田徑三級跳金牌選手；10月陳彥成2017世大運、西班牙世錦賽1萬公尺計點淘汰賽金牌選手；11月黃昱清、朱欣俞，是健美抗癌鬥士與109全民運健美項目比基尼組銀牌；12月為109全民運跳繩、拔河代表隊、陽信女子足球隊、新世紀黃蜂女子壘球隊。

運動月曆設計者林國慶表示，拍攝過程中最讓他動容的，是正在抗癌的健美選手黃昱清，把病房當作健身房，為了最好的體態，配合每個步驟與細節，要求完美到位，展現運動員積極、不服輸的精神

此次平均年齡最小的月曆主角，是由大寮國中校長侯長文及教練李柳慧帶領的跳繩代表隊，隊員吳哲廷、陳俊瑋、張簡菱祥、李家丞、黃品銜都表示，經過努力贏得冠軍，可以登上月曆留下跳繩隊的美好時光，很開心也很感動。在拍攝的過程中，有手酸 、被打到 、腳跪到痛，為展現好看帥氣一面，覺得一切都值得。

2021年運動月曆以「高雄運動品牌」，設計形塑高雄城市新意象，封面以「I AM KAOHSIUNG」結合「高雄100」，象徵高雄市勇於挑戰，傳達「運動很行、我是高雄」的意象。2021高雄市運動月曆印製3千份，將贈送市民朋友，有興趣的民眾可關注高雄市運動發展局KSD好運發臉書粉專訊息。

高雄2021運動月曆5月主角「粉紅小鋼炮」黃亭茵，是2016里約奧運自由車公路賽選手。記者徐如宜／攝影
高雄2021運動月曆5月主角「粉紅小鋼炮」黃亭茵，是2016里約奧運自由車公路賽選手。記者徐如宜／攝影
高雄2021運動月曆3月主角謝宗庭，締造全民運健力11連霸傳奇，也是世界66公斤級臥舉紀錄保持人。記者徐如宜／攝影
高雄2021運動月曆3月主角謝宗庭，締造全民運健力11連霸傳奇，也是世界66公斤級臥舉紀錄保持人。記者徐如宜／攝影
高雄2021運動月曆2月主角余俊賢，獲109全民運原野射箭裸弓組金牌。記者徐如宜／攝影
高雄2021運動月曆2月主角余俊賢，獲109全民運原野射箭裸弓組金牌。記者徐如宜／攝影
高雄2021運動月曆12月主角，為109全民運跳繩、拔河代表隊、陽信女子足球隊、新世紀黃蜂女子壘球隊。記者徐如宜／攝影
高雄2021運動月曆12月主角，為109全民運跳繩、拔河代表隊、陽信女子足球隊、新世紀黃蜂女子壘球隊。記者徐如宜／攝影
高雄市運發局在海上舞台舉行「2021運動月曆」發表會，俊男靚女選手一字排開，讓運動月曆充滿青春陽光氣息。記者徐如宜／攝影
高雄市運發局在海上舞台舉行「2021運動月曆」發表會，俊男靚女選手一字排開，讓運動月曆充滿青春陽光氣息。記者徐如宜／攝影

黃蜂 田徑 世錦賽

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