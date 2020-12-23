舉重／厚繭是成功與榮耀象徵 謝孟恩撐出一片天

攤開雙手，上面是一層層厚繭，布農族的舉重好手謝孟恩不覺得彆扭，反而覺得這是屬於他的成就，更是成功象徵，舉重幫他撐出一片天，甚至還有餘力負擔弟弟的生活。

來自布農族部落的謝孟恩，小時候父母長期酗酒，喝醉之後吵架、打架成了日常，有時甚至會拿他們三兄弟出氣。

更糟糕的是，謝孟恩父母離異後，爸爸依舊喝個不停，最後更因糖尿病截肢、完全無法工作，反而由大伯來照顧他們三兄弟。

「我也曾恨過，為什麼生下我們又不管。」謝孟恩承認，腦海中的確有過負面情緒，直到國一時，舉重教練邀請他加入舉重隊，人生才轉了個彎。

枯燥無味的訓練，謝孟恩卻甘之如飴，「因為成績每一年都有突破，我也希望改善家裡環境。」有了目標與動機，在接觸舉重第2年開始，謝孟恩心中的負能量也全部煙消雲散，取而代之的，是滿滿的正能量。

事實上，謝孟恩從國三開始就已在舉重界嶄露頭角，有了獎金挹注，他對這條路更有信心，甚至還幫忙負擔弟弟的生活費用，「只要弟弟開口，每次我就是1000、2000的給，每個月他總會跟我開3到4次口。」

今年總統盃舉重錦標賽，謝孟恩在男子89公斤級，以抓舉150公斤、挺舉195公斤、總和345公斤3破全國奪金，而他的另一個夢想，代表台灣參戰亞運也不再遙不可及。

今天謝孟恩以代言人身分，出席109年體育逆光飛翔天使宣傳影片首映會，片中共有5名運動領域迥異選手，透過影像記錄他們生活經歷，並找到人生奮鬥目標，他正是其中主角之一。

改善家裡環境，是謝孟恩接觸舉重這項運動的動機，如今他更期許自己有朝一日代表台灣站上國際舞台取得佳績。