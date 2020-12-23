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角力／張禹萱渾身正能量 獨特仍能感受幸福

中央社 / 台北23日電
角力女將張禹萱（右2）從小就與眾不同，張禹萱的父親在她國小四年級時突然中風臥床不起，角力讓她找到人生的目標和方向，且渾身散發濃濃的正能量。 中央社
角力女將張禹萱（右2）從小就與眾不同，張禹萱的父親在她國小四年級時突然中風臥床不起，角力讓她找到人生的目標和方向，且渾身散發濃濃的正能量。 中央社

從小父親經商失敗，母親則是越南外配，角力女將張禹萱從小就與眾不同，她國小四年級時老天爺又開了個玩笑，張禹萱的父親突然中風臥床不起，而角力則帶給她人生的目標和方向。

長相清秀的張禹萱，從國小一年級開始接觸角力，她笑說，由於家境不算寬裕，「當時角力是國小唯一不用錢的社團，加上爸爸覺得我又矮又小，就叫我去練角力」。

在她四年級時，有天回家發現爸爸倒在地上，送醫後才知道父親中風，但也錯過黃金治療期，「當時醫生說，如果嚴重一點爸爸會離世，就算輕也是植物人」。

談起當年的事發經過，張禹萱臉上閃過一絲落寞，她強調，父親很堅強，最後順利挺過危機，但至今始終躺在床上。

當別人一家快快樂樂出門，張禹萱只能待在家中幫忙照料父親，她承認也曾羨慕過別人，不過她很快就釋懷，「跟別人不一樣，才能感受不同的幸福，現在我的生活很幸福」。

乍看之下角力是一項鬥力的運動，但主攻女子第1量級的張禹萱，卻覺得這是一門「靠腦袋」的運動，就算先天比人瘦小，她總有辦法靠著智慧去擊敗對手，從國三到高三，她締造了全中運角力4連霸，而所有獎金都由媽媽保管。

今天張禹萱以「女主角」之一的身分，出席109年體育逆光飛翔天使宣傳影片首映會，在片中共有5名運動領域迥異選手，透過影像記錄他們生活經歷，透過運動找到人生奮鬥目標。

目前就讀台北市立大學二年級的張禹萱就說，她的短期目標是先在全運會拿下金牌，而未來她希望能成為亞、奧運國手，代表台灣出國比賽、為國爭光。

全中運 全運會 天使

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