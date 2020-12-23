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足球／效力巴薩第644球 梅西單一球會進球數超越比利

中央社 / 馬德里22日綜合外電報導
阿根廷球星梅西攻進他在西甲豪門巴塞隆納隊的第644球，超越巴西傳奇球王比利（Pele），成為效力單一球會進球最多的球員。 路透社
阿根廷球星梅西攻進他在西甲豪門巴塞隆納隊的第644球，超越巴西傳奇球王比利（Pele），成為效力單一球會進球最多的球員。 路透社

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）今天攻進他在西甲豪門巴塞隆納隊的第644球，超越巴西傳奇球王比利（Pele），成為效力單一球會進球最多的球員。

終場巴塞隆納（Barcelona）3比0大勝瓦拉杜立德（Real Valladolid），積分落後暫居龍頭的馬德里競技（Atletico Madrid）8分，在西班牙甲級足球聯賽（La Liga）排第5。

梅西在65分鐘時接獲佩德里（Pedri）的腳後跟妙傳，帶球殺入禁區，攻入了這一顆帶有特殊意義的進球。靠著這顆進球，梅西一舉超越比利在巴西球隊桑托斯（Santos）寫下的643顆紀錄，成為史上替單一球會進球最多的球員。

梅西賽後在Instagram貼文說：「我開始踢足球時，從沒想過會打破任何紀錄，今天這項紀錄，更是我壓根兒都沒想過的事。」

「我只能感謝這些年來幫過我的所有人，我的隊友、家人、朋友，還有那些每天都在支持我的人。」

巴塞隆納教頭柯曼（Ronald Koeman）也開心地說：「梅西很努力，他是我們非常重要的攻擊戰力。」

這是33歲的梅西效力巴塞隆納第749場比賽，換言之，他每1.16場就會踢進一球。比利則是在替桑托斯上場的757場比賽踢進643球，平均每1.17場比賽踢進一球。

梅西 巴塞隆納 比利

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