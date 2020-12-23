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東奧開幕式團隊解散 野村萬齋卸首席總監

中央社 / 東京23日綜合外電報導
因東奧開閉幕式將簡化，原本規劃節目的團隊將解散。 歐新社
因東奧開閉幕式將簡化，原本規劃節目的團隊將解散。 歐新社

延到明年舉行的東奧開閉幕式，原本由日本傳統劇「狂言師」野村萬齋率領團隊籌劃，但因開閉幕式將簡化，原團隊解散，野村卸下首席創意執行總監，由廣告創意總監佐佐木宏接手。

日本讀賣新聞報導，野村萬齋2018年7月起擔任東京奧運與帕運開幕式和閉幕式的首席創意執行總監，團隊成員包括佐佐木宏、電影導演山崎貴、音樂人椎名林檎等共7人。

東京奧運與帕運大會組織委員會今天召開記者會表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，開閉幕式需要節省經費、實施防疫措施等，節目內容將大幅變更且需要迅速下判斷，因此解散原團隊，由佐佐木接手全權負責，重新規劃所有演出項目。

野村在記者會上說，雖然想到一起進行企劃的工作人員就非常難過，但提高效率是最優先事項。

接手籌劃開閉幕式的佐佐木，曾發想出讓日本前首相安倍晉三以任天堂遊戲角色超級瑪利歐扮相，在2016年里約奧運閉幕式中登場演出。

帕運 里約奧運

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