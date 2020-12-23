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東京奧運與帕運延期一年 總經費增至1.6兆日圓
日本放送協會（NHK）報導，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延期一年的東京奧運與帕運，需要追加經費2940億日圓，總經費共1兆6440億日圓（約新台幣4526億元）。
日本放送協會（NHK）報導，東奧組織委員會昨天召開理事會，並發表所需經費總額。
原本東京奧運與帕運的總經費為1兆3500億日圓，但因延期一年，需增加重新與會場簽約等花費，共需追加經費2940億日圓，讓總經費增加到1兆6440億日圓。
經費分攤方面，分別是東奧組委會負擔7060億日圓、東京都政府7170億日圓、日本中央政府2210億日圓。
其中組委會決定開幕式與閉幕式的預算上限增加35億日圓，預算規模達到165億日圓，主因是延期造成人事費與典禮使用的物品保管費隨之增加等。
開幕式與閉幕式的經費用於設置舞台、調度影像器材、製作聖火台等，東奧若真的使用到上限額的165億日圓，將超過2012年倫敦奧運的160億日圓。
另外，為避免夏季酷熱，將馬拉松及競走項目移師到北海道舉辦的追加經費，提案換場地的國際奧會（IOC）將出資約20億日圓。
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