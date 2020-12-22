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本土防疫破功 金門跨年與馬拉松不受影響照辦

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
中央流行疫情指揮中心今天以視訊方式跟各縣市首長連線，金門由副縣長黃怡凱（中）率觀光處、教育處、衞生局及文化局等相關局處人員與會。圖／縣府提供
中央流行疫情指揮中心今天以視訊方式跟各縣市首長連線，金門由副縣長黃怡凱（中）率觀光處、教育處、衞生局及文化局等相關局處人員與會。圖／縣府提供

中央流行疫情指揮中心今日宣布，新增3例新冠肺炎確診，其中包括1名本土病例，中央流行疫情指揮中心今天以視訊方式跟各縣市首長連線，會中訂出跨年晚會等大型活動的防疫原則，縣府表示，包括跨年晚會與金門馬拉松仍會如期舉行，但需調整部份內容以符合防疫措施。

這項中央級與縣市首長的視訊會議，今天傍晚5時30分由指揮官陳時中親自主持，金門由副縣長黃怡凱率觀光處、教育處、衞生局及文化局等相關局處人員與會，會中訂出各大型活動的防疫。

縣府表示，目前台灣處於「出現境外移入導致之零星社區感染病例」階段，跨年晚會的主辦單位經風險評估後仍決定舉辦，會依循公眾集會指引等訂定防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施。

另外，明年1月16、17日由教育處主辦的金門馬拉松，活動舉行前，教育處也已擬定防疫應變計畫，另依中央指示，參考近期台北馬拉松防疫模式，相關因應防疫作為進行細部內容的調整，屆時由各主辦單位另行公告。

金門跨年晚會活動及馬拉松防疫規範，將依下列方式辦理相關措施：

1.參加民眾於活動期間應全程佩戴口罩；除補充水份外，禁止飲食，經勸導不聽者，予以裁罰。（馬拉松選手於起跑點及結束後應依規定配戴口罩，中途補給站可飲食唯應保持社交距離）

2.應有固定入口之會場，並於入口處進行體溫量測及手部消毒，並盡量採取實聯制；場內禁止販賣飲食。

3.加強流動廁所等公共空間之消毒頻率,並提供充足之洗手設備或手部消毒用品；並設有醫療應變措施。

4.適度執行人數總量管制；室內活動不得販售無座位票。

5.持續於活動現場宣導落寶正確佩戴口罩、加強手部衛生等個人防護。

6.居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期間者；以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常之疑似新冠肺炎之症狀者（包括表演者及活動工作人員），不得入場。

7.應隨身攜帶手機，以便接受細胞簡訊及相關防疫訊息。

8.承辦單位應訂有防疫應變計劃。

中央流行疫情指揮中心今天以視訊方式跟各縣市首長連線，會中宣布大型活動的防疫措施。圖／縣府提供
中央流行疫情指揮中心今天以視訊方式跟各縣市首長連線，會中宣布大型活動的防疫措施。圖／縣府提供

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