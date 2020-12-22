羽球／橫掃男子組金盃 西苑成高中盃大贏家

109年全國高中盃羽球錦標賽今天落幕，合庫西苑包辦男子組所有冠軍，成最大贏家；女單決賽則上演今年全中運羽球爭冠組合，結果也如出一轍，中租大同黃瀞平3局逆轉亞柏雄中黃宥薰，開心收下冠軍作為年末及耶誕節禮物。

兩名女單好手近半年已交手四次，黃瀞平戰績3勝1敗，今天延續對戰優勢，在讓出首局下演出逆轉勝，以18：21、21：12、21：19擊退黃宥薰。

黃瀞平坦言，今天沒有發揮得很好，還有很大的進步空間，不過高三這年能成功摘冠，是2020年末送給自己的最美好禮物。

男雙冠軍戰，上屆冠軍西苑合庫邱相榤／廖晁邦迎戰土銀能仁陳政寬／陳勝發同樣打滿3局，邱相榤／廖晁邦雖浪費4個「冠軍點」，最終仍以25：23搶下決勝局勝利，順利。

身為賽會第一種子，邱相榤透露賽前給自己不少壓力，導致比賽後半段太緊繃，球路被限制；廖晁邦認為輸贏其次，打出擬好的技戰術，能夠發揮實力最重要，很開心能成功二連霸。