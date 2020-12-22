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網球／三巨頭ATP年度獎項都上榜 費德勒連18年當人氣王

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約克維奇。 路透
約克維奇。 路透

網壇「三巨頭」不只是大滿貫常勝軍，ATP公告的2020年獎項也全部上榜，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）是年終球王，「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）拿下球迷票選最受歡迎男單選手，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則獲得球員票選的運動精神獎。

ATP今天公布2020年年度獎項，小約和雙打組合克羅埃西亞帕維奇（Mate Pavic）／巴西索亞瑞斯（Bruno Soares）登上年終球王，俄國好手羅布雷夫（Andrey Rublev）團隊也成大贏家，23歲的羅布雷夫獲得最佳進步獎，教練維森特（Fernando Vicente）則獲得年度最佳教練。

今年法網摘下個人第13座紅土大滿貫金盃的納達爾，完成運動精神獎3連霸，且是生涯第4度獲獎；納達爾的17歲同胞阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）也摘下最佳新人獎。

去年背傷動刀的加拿大選手帕斯皮席（Vasek Pospisil），排名從百名外回到世界第61位，儘管離生涯最佳25名仍有段距離，仍獲得今年的東山再起獎。

6月膝蓋動刀的費德勒，賽季雖提前結束，仍連續18年獲得球迷票選最受歡迎男單選手獎，英國組合大墨瑞（Jamie Murray）／斯庫普斯基（Neal Skupski）則是最受歡迎雙打組合。

美國選手帝亞弗（Frances Tiafoe）因善用個人平台呼應時事，獲得人道主義精神獎；傳球球星「皇家先生」布瑞特（George Brett）獲得生涯教練獎，米契爾（Kevin Mitchell）拿下媒體傑出獎。

納達爾 費德勒 Roger Federer

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