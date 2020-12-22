高球／獎金少近千萬 徐薇淩正向面對
2015年加入LPGA的旅美高球好手徐薇淩，今年受新冠肺炎疫情影響，整年只打了3場LPGA賽事，獎金數粗估少了30萬美元，但她正向看待今年變化，笑說留台期間加強體能和重量訓練，很喜歡現在的精壯身材。
徐薇淩今年3場LPGA賽事，2場遭淘汰、澳洲公開賽則是並列55名，3630美元獎金成今年旅美唯一獎金；她去年打28場、獲得37萬3611美元獎金，2018年賽季打28場、收穫63萬924美元，2017年打24站、總計24萬212美元獎金，今年成「受災戶」之一，獎金數和過往幾年相去甚遠。
生涯累積獎金160萬美元的徐薇淩粗估，每年平均旅美獎金約30萬美元，今年幾乎歸零，雖是損失，但全球體壇都受新冠肺炎疫情衝擊，「疫」外收穫是有充足時間加強體能和重量訓練，「之前沒時間，今年是三月至今穩定一個禮拜做三次訓練，更知道自己狀況。」
徐薇淩透露，自己體重雖沒特別變化，但可以感受身材更精實，許多人也會說自己瘦了，「現在摸的到肌肉，比較精壯，每塊肌肉都用得到。」她認為肌力增加，揮桿爆發力也有幫助。
雖少了LPGA獎金收入，徐薇淩留台期間也投身TLPGA賽事，明天開始將角逐2020台灣大哥大女子公開賽金盃的她補充說，自己物慾和花費也不高，且沒比賽可以打，少了教練費的支出，倒是體能教練花費較過去增加不少，她還自爆，從3月開始就沒和教練聯絡，預計明年1月底到2月才會重啟美國旅程。
TLPGA理事長劉依貞提到，今年受疫情影響，不少國際賽都取消或「閉門」舉行，TLPGA賽事也減少許多，總獎金更少了6成，期許明年疫情獲得控制，能把2020年的缺口一一補上。
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