高球／台哥大女子公開賽 旅外菁英齊聚搶冠

TLPGA台巡賽年終大賽「台灣大哥大女子公開賽」明天在東華球場點燃戰火，尋求衛冕的林子麒今天記者會上先和旅美好手徐薇淩「嗆聲」，雙姝都誓言周五決賽輪要將特製金盃帶回家。

台哥大女子公開賽是3輪、54洞比桿賽，總獎金300萬台幣，受新冠肺炎疫情影響，今年參賽採全本土陣容，96位與會選手包括旅美的徐薇淩、李旻和錢珮芸，旅日的姚宣榆和蔡佩穎及旅韓的陳宇茹等，陣容堅強。

去年摘下第3屆賽事冠軍的林子麒就說，今年旅外好手幾乎到齊，是很特別的經驗，不過最大敵人還是自己，「今年有衛冕壓力，多了一份緊張感，能克服自己就更進一步。」

林子麒還補充，自己最喜歡的顏色就是藍色，今年冠軍盃主色就是藍色，「特別入我的眼」，一進記者會現場就已鎖定今年獎盃。

連兩年參賽的徐薇淩則提到，今年3個3桿洞都有「一桿進洞獎」，除了瞄準這3洞積極抓打鷹，目標當然是帶回最後冠軍。

台灣大副總劉麗惠表示，今年是疫情混亂的一年，「舉辦比賽真的很不容易，祝福球員用最好成績，送走2020。」