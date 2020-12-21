羽球／東奧積分賽2021年重啟 最快5月確定資格
世界羽球聯盟（BWF）今天敲定公元2021年上半年賽程，世界排名2021年2月2日解凍，而東京奧運積分賽3月重啟，預計5月18日確定世界球后戴資穎等好手奧運積分排名與種子排序。
目前台灣球員包括戴資穎、羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維、男子雙打組合王齊麟與李洋等都有機會進軍東京奧林匹克運動會，其中周天成、戴資穎奧運積分排行榜暫居男、女子單打第2。
新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情肆虐，今年3月全英羽球公開賽後賽事停擺，BWF3月底宣布凍結世界排名，先前決定2021年1月在泰國曼谷新增辦2站超級1000系列亞洲公開賽及年終總決賽。
世界排名將於年終賽告一段落後解凍，預計2月2日發布最新世界排名。
攸關東奧資格的積分賽，明年首站將由3月2日開打的超級300系列瑞士公開賽打頭陣，隔週舉行德國公開賽，最後一站東奧積分賽為5月11日到16日的印度公開賽，球員們共可利用17站賽事爭取奧運積分，預計最快5月18日確定奧運資格及比賽種子排名。
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