羽球／東奧積分賽2021年重啟 最快5月確定資格

12月13日在大阪舉行了WBO女子超蠅量級世界冠軍賽，經過六回合的比賽，冠軍吉田実代因負傷而被判敗，37歲的挑戰者奧田朋子嬴得了她的第一個世界冠軍。這位新任世界冠軍原來有深厚的柔道背景，而且只學了拳擊七年。

2020-12-20 15:18