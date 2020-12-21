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體操／平頭造型不習慣 鞍馬王子：新的開始

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
李智凱（右一）因服役剃了平頭新造型。記者曾思儒／高雄攝影
李智凱（右一）因服役剃了平頭新造型。記者曾思儒／高雄攝影

今年從國體大研究所畢業，體操「鞍馬王子」李智凱上個月入伍服兵役，平頭造型讓他直呼不習慣，不過斬斷「三千煩惱絲」的他也期許2021年有新的開始，將2020年儲備的所有能量完全釋放。

「我上次平頭造型，是國小的時候了！」今天出席國訓中心宿舍啟用典禮的李智凱，摸摸平頭提到，上月中入伍前理髮，第一刀下去後就「隨他去吧」，畢竟當兵是人生必應之路，就當階段調整，他笑說：「第一刀下去後心一涼，然後就什麼都好，隨他去吧，我自己還撸了兩刀。」

最近高雄降溫，頂著平頭造型的李智凱搞笑說，新造型特別容易感受到寒意，帽子成為外出好夥伴，不過新造型新氣象，他正向迎接即將到來的2021年，雖然何時會出國比賽或移地訓練仍在規劃，「鞍馬王子」仍期許經過2020年的充電，累積的一切在延期一年的東京奧運舞台全部發揮。

已經拿到東京奧運門票的游泳好手王星皓，2021年行程也還沒出爐，他坦言太久沒比賽，訓練周期也被影響，不知現在狀況如何，接續還是要看疫情狀況，決定關鍵一年的時程表。

李智凱

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