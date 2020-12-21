游泳／王星皓備戰東奧 擬請前國手姑姑出馬

為備戰東京奧運，台灣游泳手王星皓原先計劃明年初赴美移地訓練，但憂心當地疫情，他今天透露，可能改請前游泳國手姑姑王琪明年1月初返台指導，將在近期決定。

已取得200公尺混合式奧運門票的王星皓，12月剛參加全國冬季短水道游泳錦標賽，儘管在100公尺混合式、400公尺混合式雙破全國紀錄，臉上卻少了喜悅，他坦言，「沒什麼感覺」。

由於在國內欠缺競爭對手，王星皓表示，比賽過程只能以想像「假想敵」的方式激勵自己，讓心情比較亢奮，他透露，100公尺混合式就以王冠閎為目標。

王星皓今年初曾赴美移訓，受新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，3月自美國提前返台後，即留在國內訓練，父親兼教練王耀偉先前有意安排王星皓明年1月赴美國聖地牙哥移訓，接受2016年里約奧運美國代表隊教練馬許（David Marsh）訓練，並與各國好手較勁。

不過，考量美國當地疫情嚴峻，王星皓明年訓練計畫另有備案，將邀請在美國當地俱樂部擔任游泳教練的前奧運國手姑姑王琪返台指導。

由於兩種訓練方案內容各有不同，王星皓表示，一個可與國外隊友競爭，若是姑姑指導，可能只有他自己一人，但考量染疫風險，他傾向留在台灣訓練，將在近期決定。