快訊

終於！美國會通過25兆紓困案 多數民眾將獲1.7萬現金

游泳／王星皓備戰東奧 擬請前國手姑姑出馬

中央社 / 高雄21日電

為備戰東京奧運，台灣游泳手王星皓原先計劃明年初赴美移地訓練，但憂心當地疫情，他今天透露，可能改請前游泳國手姑姑王琪明年1月初返台指導，將在近期決定。

已取得200公尺混合式奧運門票的王星皓，12月剛參加全國冬季短水道游泳錦標賽，儘管在100公尺混合式、400公尺混合式雙破全國紀錄，臉上卻少了喜悅，他坦言，「沒什麼感覺」。

由於在國內欠缺競爭對手，王星皓表示，比賽過程只能以想像「假想敵」的方式激勵自己，讓心情比較亢奮，他透露，100公尺混合式就以王冠閎為目標。

王星皓今年初曾赴美移訓，受新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，3月自美國提前返台後，即留在國內訓練，父親兼教練王耀偉先前有意安排王星皓明年1月赴美國聖地牙哥移訓，接受2016年里約奧運美國代表隊教練馬許（David Marsh）訓練，並與各國好手較勁。

不過，考量美國當地疫情嚴峻，王星皓明年訓練計畫另有備案，將邀請在美國當地俱樂部擔任游泳教練的前奧運國手姑姑王琪返台指導。

由於兩種訓練方案內容各有不同，王星皓表示，一個可與國外隊友競爭，若是姑姑指導，可能只有他自己一人，但考量染疫風險，他傾向留在台灣訓練，將在近期決定。

里約奧運 王冠閎

延伸閱讀

台北馬／環東搞鬼…曹純玉未達東奧門檻

台北馬／破全國仍錯過東奧門檻 曹純玉敗給環東「大魔王」

精英獎／陳念琴奪最佳女運動員 王冠閎獲最佳男運動員

培育運動人才 20教練獲表彰

相關新聞

體操／平頭造型不習慣 鞍馬王子：新的開始

今年從國體大研究所畢業，體操「鞍馬王子」李智凱上個月入伍服兵役，平頭造型讓他直呼不習慣，不過斬斷「三千煩惱絲」的他也期許...

足球／「台灣足球60年」版稅回饋基層 陳柏良來站台

城邦媒體集團商周出版推出第一本專屬台灣足球歷史的專書《台灣足球60年》，今天舉辦新書發表會，「台灣隊長」陳柏良結束14天...

田徑／明年升格當爸 黃金右臂鄭兆村想湊個「好」

亞洲標槍紀錄保持人「黃金右臂」鄭兆村是我國目前唯一取得東京奧運參賽資格的田徑選手，明年他還將增加新身分，和妻子迎接寶貝兒...

羽球／國際賽重啟倒數 戴資穎：會比較辛苦

國際羽球賽事因應新冠肺炎疫情，明年初新增兩場始於BWF超級1000分等級的亞洲公開賽，BWF超級巡迴賽總決賽緊接登場，「...

高球／重現伍茲經典招牌手勢 老虎之子技驚眾人

高球傳奇老虎伍茲（Tiger Woods）與11歲兒子查理（Charlie Woods）組隊參加PNC高球錦標賽，前一日查理不僅合作成功射鷹(Eagle)博得滿堂彩，更於今天最終輪推桿進球後重現老爸招

國訓中心硬體升級 新宿舍、餐廳全面啟用

國家運動訓練中心第二期工程包括的兩棟宿舍和餐廳正式完工，今天舉辦新建宿舍啟用典禮，「鞍馬王子」李智凱笑說，新宿舍和舊宿舍...

足球／喊水會結凍！C羅與Nike延長3年合約年拿5.6億

生涯首度奪下金足獎，現年35歲的C羅(Cristiano Ronaldo) ，在日前國際足總所頒布的世界足球先生獎項中，敗給了拜仁慕尼黑前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），無緣再

澳網／延期剛剛好 費德勒承諾明年擬赴墨爾本參賽

澳洲網球協會（Tennis Australia）主席提列表示，全球所有頂尖選手預料都將光臨墨爾本，參與被疫情干擾的澳洲網...

完投完封張建耀為高苑科大保級成功 上研習了解運彩分析領域

高苑科大棒球隊才在18日以1：0完封中信學院「保級成功」，避免下一學年要降到在大專甲二級，19、20日許多球員就參加了在休閒運動管理系舉行的「運彩分析師證照研習與考試」。用144球9局完投完封的張建耀

拳擊／37歲日本高中女教師奪世界冠軍 「想在明日展示人生」

12月13日在大阪舉行了WBO女子超蠅量級世界冠軍賽，經過六回合的比賽，冠軍吉田実代因負傷而被判敗，37歲的挑戰者奧田朋子嬴得了她的第一個世界冠軍。這位新任世界冠軍原來有深厚的柔道背景，而且只學了拳擊七年。

分享頂尖選手身後運科支援 國訓運科研討會登場

國家運動訓練中心於今天舉辦「2020國家運動訓練中心運動科學研討會」，邀請國內知名運動科學學者與國訓中心第一線的運科人員...

高球／伍茲接班有人 11歲兒子射鷹成功

老虎伍茲（Tiger Woods）與11歲兒子查理（Charlie Woods）於這周末參加PNC高球錦標賽，而查理在第三洞驚奇抓鷹，令現場觀眾折服於他的技巧。 Eagle for Team Woo

熱門新聞

NBA／林書豪加盟尚有一線生機 傳勇士將窮盡一切管道

中職／寬鬆洋將政策的苦果 先發土投將唱生存悲歌

NBA／趕在提前續約期限 庫茲瑪3年約續簽湖人

MLB／下家無著落 田中將大無奈：我還想拿冠軍

中職／獅隊奪冠3洋投全簽回 蘇泰安：第4號已有人選

NBA／5年2.05億美元 爵士中鋒戈貝爾頂薪續約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。