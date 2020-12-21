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足球／「台灣足球60年」版稅回饋基層 陳柏良來站台

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
《台灣足球60年》舉辦新書發表會，「台灣隊長」陳柏良前來站台。記者陳宛晶／攝影
《台灣足球60年》舉辦新書發表會，「台灣隊長」陳柏良前來站台。記者陳宛晶／攝影

城邦媒體集團商周出版推出第一本專屬台灣足球歷史的專書《台灣足球60年》，今天舉辦新書發表會，「台灣隊長」陳柏良結束14天隔離後前來站台，他笑說：「看到書裡有寫到我，覺得很榮幸。」該書版稅將捐贈至他所成立的「陳柏良足球公益信託」，作者李弘斌表示，寫作這本書，讓自己有回饋基層足壇的機會，「大家貢獻一點點心力，讓未來台灣足壇有更多小小陳柏良出現。」

此書記錄台灣足球於1958年起的歷史興衰、重要球隊、推動現況，台灣足球曾有亞運男足金牌、女足亞洲盃三連霸的輝煌，後來却淪為足球沙漠，過去少有針對國內足球為題材的書籍，凱基銀行董事長魏寶生與城邦媒體集團執行長何飛鵬攜手促成這本書的出版。

歷時1年多終能出版，李弘斌透露，「去年8月聊到出書的想法，版稅捐給陳柏良公益信託，有機會回饋基層足球，這是無法拒絕的idea。」撰寫過程浩大，花了比預期更久的時間，起步時遇到瓶頸，出版社建議他找人幫忙，因此有了葉士弘的加入。

葉士弘坦言在從事媒體工作前並非「足球人」，4年才看1次足球，「投入記者工作後，覺得台灣足球一直在往上走，能幫忙柏良的足球基金一點點、幫忙足球一點點，我覺得是我的榮幸。」

該書版稅將捐贈至陳柏良成立的「陳柏良足球公益信託」，幫助更多追求足球夢想的選手，舉辦高中菁英足球營、高中足球對抗賽等，用於推

動台灣足球發展。

陳柏良剛結束中甲聯賽賽季，回台完成檢疫隔離，親自出席新書發表會，並於捐贈儀式上代表接受版稅。陳柏良表示，他一直想回饋台灣足球，從2016年開始舉辦足球營，到2017年獲魏寶生董事長相挺，隔年成立足球公益信託，非常開心有更多力量相助，更高興這次有《台灣足球60年》出版，成為他回饋基層的最佳幫手。

《台灣足球60年》舉辦新書發表會，作者李弘斌（右一）、葉士弘（左一）致贈版稅，由陳柏良代表接受。記者陳宛晶／攝影
《台灣足球60年》舉辦新書發表會，作者李弘斌（右一）、葉士弘（左一）致贈版稅，由陳柏良代表接受。記者陳宛晶／攝影

陳柏良 亞運

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