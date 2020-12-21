田徑／明年升格當爸 黃金右臂鄭兆村想湊個「好」

亞洲標槍紀錄保持人「黃金右臂」鄭兆村是我國目前唯一取得東京奧運參賽資格的田徑選手，明年他還將增加新身分，和妻子迎接寶貝兒子誕生。

鄭兆村透露，兒子預產期是明年2月中，不過第一次要轉換身分的他對新身分目前還有些無感，「我沒有準備什麼，都媽媽（老婆）準備比較多，她希望我訓練別受影響。」長期待在高雄國訓中心訓練的鄭兆村很感謝兩家人「後援」，讓老婆放心安胎，「準爸爸」甚至已經有更多家庭規劃，他笑說計畫再生一個，「希望下一胎是女生。」

鄭兆村從2010年就進入國訓中心，今天參加國訓中心新建宿舍啟用典禮他悠悠說：「好快，剛好季10年了。」今年國訓中心二期計畫陸續完工，包括6月選手宿舍「誠曦樓」入住，今天教練宿舍「向陽樓」也正式落成，選手宿舍的三溫暖、新餐廳和休閒空間也在近3個月啟用，鄭兆村務實說，新宿舍是最「有感」的改變。

「以前我住那間宿舍是廁所改變的，空間很大，但水龍頭、冷氣常壞掉，現在是現代很多。」他也提出建議，希望增設傘架和固定鞋櫃外的鞋架，讓選手可以將沾有紅土的訓練鞋放在室外或移動式鞋架，不用將塵土帶進房間。

國訓新宿舍採飯店式管理，選手無法改變原本配置，也無法自行添購其他小電器或設備，「鞍馬王子」李智凱也說，宿舍管理和個人需求中間仍會有落差，彼此都需要配合，才能達到最佳平衡。