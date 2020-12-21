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羽球／國際賽重啟倒數 戴資穎：會比較辛苦

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
戴資穎戴著專屬的特製口罩。記者曾思儒／高雄攝影
戴資穎戴著專屬的特製口罩。記者曾思儒／高雄攝影

國際羽球賽事因應新冠肺炎疫情，明年初新增兩場始於BWF超級1000分等級的亞洲公開賽，BWF超級巡迴賽總決賽緊接登場，「世界球后」戴資穎為首的中華羽球隊預計1月3日出發，隔離一周後迎接久違的國際賽場。

包括小戴和「羽球王子」王子維、男雙「麟洋配」等，今年3月全英公開賽後就再沒參加國際賽事，只有羽球「一哥」周天成10月赴丹麥參賽。

今天出席國訓中心新建宿舍啟用典禮的小戴提到，太久沒打國際賽，很難說狀況如何，「要等到真的去，比了才知道。」

泰國日前單日新增超過5百例新冠肺炎案例，小戴還收到些球迷關心訊息，不過她認為抵達泰國後要先隔離7天，每天只能待飯店，大會另會安排訓練時間，只在飯店、場館移動，風險相對低，但回國仍要再隔離14天，和疫情前相較「還是比較辛苦」。

王子維認為，超過兩百天沒參加國際賽，這次是檢測大半年在台訓練的機會，「希望打進4強，把長時間訓練的成果發揮出來。」

增加的兩站亞洲公開賽和世界巡迴賽總決賽都將於泰國舉行，第一站亞洲公開賽明年1月12日到17日舉行，第二站緊接著19日到24日登場，27日到31日就是年終總決賽。

羽球 王子維 戴資穎

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