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國訓中心硬體升級 新宿舍、餐廳全面啟用
國家運動訓練中心第二期工程包括的兩棟宿舍和餐廳正式完工，今天舉辦新建宿舍啟用典禮，「鞍馬王子」李智凱笑說，新宿舍和舊宿舍「天差地遠」，現在可以得到很好休息，新餐廳環境也十分舒服，「吃什麼都很好吃。」
國訓中心球類館和技擊館104年完工，宿舍工程106啟動，108年3月新宿舍上樑，今年6月教練和選手完成第一階段入住，今天屬於教練的「向陽樓」正式啟用，本周起教練們就將陸續入住。
國訓中心董事長林騰蛟提到，優化國訓中心的硬體、住宿、飲食等優質環境，中心責無旁貸，接續第三期工程也會接棒，逐步興建硬體設施，「未來國訓中心會是亞州非常新穎、舒適的運動環境。」他也拿出蔡英文總統之前探視中心時說的「選手的需求，就是總統的要求」，誓言作為選手最堅強的後盾。
國際奧會主席林鴻道笑說，東京奧運模擬賽時他就曾入住過新宿舍一次，體驗感覺很不錯，希望選手、教練在硬體設備升級下更能無後顧之憂，明年東京奧運、2022年杭州亞運到2024年巴黎奧運都能拚出佳績。
6月第一階段入住的選手宿舍命名「誠曦樓」，共有254間雙人房，附設的三溫暖今年9月中已經開放；教練宿舍命名「向陽樓」，除136間單人房，另設有11間家庭式的行政套房。
11月1日正式啟用的餐廳，1到2樓是餐廳和廚房區，3樓是休閒空間，設有6間KTV，還有投籃機、遊戲機、跳舞機等，羽球「世界球后」戴資穎笑說自己幾乎都體驗過一輪，「羽球王子」王子維更透露自己是KTV愛好者，對新空間十分滿意。
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