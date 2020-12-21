高球／重現伍茲經典招牌手勢 老虎之子技驚眾人

高球傳奇老虎伍茲（Tiger Woods）與11歲兒子查理（Charlie Woods）組隊參加PNC高球錦標賽，前一日查理不僅合作成功射鷹(Eagle)博得滿堂彩，更於今天最終輪推桿進球後重現老爸招牌握拳動作，頗有乃父之風。

🚨Charlie Woods fist pump 🚨



The low uppercut. A Woods special. pic.twitter.com/KhJPSC1Sw4 — PGA TOUR (@PGATOUR) December 20, 2020

PNC高球錦標賽來到最後一輪，在這場比賽中，在最後一輪查理也穿上與老爸相同的紅色襯衫，更是在一記推桿進球後，重演了老虎經典的握拳手勢，有著老爸的幾分光彩。

而這位名將之後高球功力可不含糊，揮桿動作與老爸有幾分神似，更是在前一輪比賽中成功抓下老鷹驚艷眾人。