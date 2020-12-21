足球／喊水會結凍！C羅與Nike延長3年合約年拿5.6億
生涯首度奪下金足獎，現年35歲的C羅(Cristiano Ronaldo) ，在日前國際足總所頒布的世界足球先生獎項中，敗給了拜仁慕尼黑前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），無緣再添另一座桂冠，而今(21)日C羅親自前往摩納哥出席頒獎典禮，並在IG貼出與金足獎合影。
C羅在個人IG上表示：「能獲得金足獎，並與其他足球傳奇巨星一同在摩納哥的冠軍大道留下足印，我感到非常榮幸，同時我也保持謙虛，我想感謝所有為我投票的人。」
人逢喜事精神爽的C羅，在足球場外也捎來好消息，根據媒體報導，C羅提前與「Nike」續約3年，雙方將會持續合作至2029年，直至C羅44歲。而C羅原本與Nike從2016年起簽約10年，每年可獲得1620萬歐元(約新台幣5億5928萬元)至2026年，續約之後，C羅不僅確保每年還是可以拿到這筆金額外，同時還附加若再獲得金球獎，可額外得到400萬歐元獎金，真的是喊水會結凍。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言