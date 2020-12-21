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足球／喊水會結凍！C羅與Nike延長3年合約年拿5.6億

聯合新聞網 / 綜合報導
日前獲得金足獎的C羅(Cristiano Ronaldo)，以55億天價續約Nike。 路透社。
日前獲得金足獎的C羅(Cristiano Ronaldo)，以55億天價續約Nike。 路透社。

生涯首度奪下金足獎，現年35歲的C羅(Cristiano Ronaldo) ，在日前國際足總所頒布的世界足球先生獎項中，敗給了拜仁慕尼黑前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），無緣再添另一座桂冠，而今(21)日C羅親自前往摩納哥出席頒獎典禮，並在IG貼出與金足獎合影。

C羅在個人IG上表示：「能獲得金足獎，並與其他足球傳奇巨星一同在摩納哥的冠軍大道留下足印，我感到非常榮幸，同時我也保持謙虛，我想感謝所有為我投票的人。」

人逢喜事精神爽的C羅，在足球場外也捎來好消息，根據媒體報導，C羅提前與「Nike」續約3年，雙方將會持續合作至2029年，直至C羅44歲。而C羅原本與Nike從2016年起簽約10年，每年可獲得1620萬歐元(約新台幣5億5928萬元)至2026年，續約之後，C羅不僅確保每年還是可以拿到這筆金額外，同時還附加若再獲得金球獎，可額外得到400萬歐元獎金，真的是喊水會結凍。

足球 桂冠 慕尼黑 投票 體育

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