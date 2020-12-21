足球／喊水會結凍！C羅與Nike延長3年合約年拿5.6億

歷史上第一次，有超過五萬七千人湧進UFC的場子；也是歷史上第一次，有拳手跳舞進場。來自紐西蘭的亞德桑尼亞（Israel Adesanya），在三名舞者的開場下，跳著自創的毛利式舞步，準備打他生平最重要

2020-12-10 07:00