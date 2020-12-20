完投完封張建耀為高苑科大保級成功 上研習了解運彩分析領域

高苑科大棒球隊才在18日以1：0完封中信學院「保級成功」，避免下一學年要降到在大專甲二級，19、20日許多球員就參加了在休閒運動管理系舉行的「運彩分析師證照研習與考試」。用144球9局完投完封的張建耀表示：「除了學校畢業需要的證照需求，也趁這個很好的機會多了解運動博弈這個產業。」

高苑科技大學休閒運動管理系與中華民國運動賽事分析師協會共同主辦的學生證照班，也讓高苑科大成為第一所金滿貫的學校。高苑科大休運系從校園演講開始，與分析師協會簽訂MOU產學合作，也為學校老師開過教師證照班研習營，加上這次位學生開的學生組證照班，高苑科大已經建立了完整的運動賽事分析的體系。

張建耀表示：「未來我希望有機會打職棒，而不管有沒有打職棒或者打職棒生涯能有多長，多了解運動賽事分析這領域也是有必要的。」分析師協會的課程安排不僅是在運動彩券分析上的專業，其實包含了許多運科、大數據運用，都遠比學員一般認知與想像來得多元又寬廣。

休閒運動管理系主任邱翼松教授表示：「運動分析的領域非常寬廣，加上運動博弈是學生相當有興趣的部門，讓學生對這產業有正確的認知，也是我們學校認為應該多加推廣的方向所在。」

這次高苑科技大學休閒運動管理系的學生證照班，總共有23名學生報名上課、考照，除了高苑科大學生之外，也吸引了包括 國立屏東大學、屏東科技大學、空軍航空技術學校、中州科技大學以及輔英科技大學等南部5所學校學生主動報名參加，讓高苑科大成為南高雄的運動分析重鎮。

高苑科大休閒運動管理系舉辦的運動賽事分析學生證照班，學員們熱烈參與討論。（圖／高苑科大提供）