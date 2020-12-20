澳網／延期剛剛好 費德勒承諾明年擬赴墨爾本參賽

澳洲網球協會（Tennis Australia）主席提列表示，全球所有頂尖選手預料都將光臨墨爾本，參與被疫情干擾的澳洲網球公開賽，其中包括拿下20座大滿貫金盃的瑞士天王費德勒。

作為年度首場大滿貫賽事的澳洲公開賽（Australia Open），明年將延後3個星期，至2月8日才登場。所有球員抵達後都須強制隔離14天。

延後開戰對費德勒（Roger Federer）而言可能很重要。上週費德勒承認自己正在「跟時間賽跑」，盼能及時恢復健康，因為他在經歷兩輪膝蓋手術後，復原時間比與預期來得久。

提列（Craig Tiley）表示，他已跟39歲的費德勒及其團隊接洽，目前費德勒正在杜拜（Dubai）如常進行季前訓練。

提列說：「包括羅傑（費德勒）在內，每位選手都承諾會到墨爾本（Melbourne）比賽。」

提列表示：「他確實告訴我們2月8日對他備戰澳網來說，是個更適合的日期。但很大一部分得看他未來2至3週訓練期間，身體對手術的反應如何。」

費德勒曾在澳網6度封王。但去年他在澳網準決賽敗給塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic），手術後又錯過受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情干擾的2020年剩餘賽季。

費德勒只能看著西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）在贏得法國公開賽（French Open）第13冠後，追平自己的20座大滿貫冠軍紀錄。