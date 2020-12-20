分享頂尖選手身後運科支援 國訓運科研討會登場

國家運動訓練中心於今天舉辦「2020國家運動訓練中心運動科學研討會」，邀請國內知名運動科學學者與國訓中心第一線的運科人員，分享頂尖選手身後的運科支援實務。

有別於一般研究機構和大專院校所舉辦的學術研討會，本次研討會內容聚焦於頂尖運動員的身體素質維護實務作法，討論主題有「運動營養與生理恢復」、「運動情蒐與生物力學」、「運動醫療與傷害防護」，完整解密菁英選手平日的飲食管理、訓練前傷防措施、力學角度訓練回饋、訓練後疲勞恢復及治療，亦有安排運動科學儀器操作導覽，詳盡介紹實際儀器使用與檢測數據應用情形。

講師陣容「運動營養與生理恢復」力邀國立體育大學競技與教練科學研究所詹貴惠教授及國訓中心營養師吳婉淳、生理人員陳履安；「運動情蒐與生物力學」由國立體育大學運動與健康科學學院湯文慈院長、國立體育大學技擊運動技術系王翔星副教授及國訓中心邱永興博士主講。

「運動醫療與傷害防護」邀請嘉義長庚醫院復健科許宏志主治醫師，以及舉重好手郭婞淳、體操好手李智凱的貼身治療師周詣倫、王瑞翔現身分享，由國內最頂尖的師資攜手基層各級專任運動教練與運科研究人員，共享最新、最務實的運動科學支援方法，強化我國競技運動實力。