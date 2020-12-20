拳擊／37歲日本高中女教師奪世界冠軍 「想在明日展示人生」

12月13日在大阪舉行了WBO女子超蠅量級世界冠軍賽，經過六回合的比賽，冠軍吉田実代因負傷而被判敗，37歲的挑戰者奧田朋子嬴得了她的第一個世界冠軍。這位新任世界冠軍原來有深厚的柔道背景，而且只學了拳擊七年。

奧田朋子 VS 吉田実代

冠軍吉田実代從比賽開始就近身以左右勾拳進攻，但在第一回合奧田朋子的一個右手反擊就把冠軍擊倒在地，使拳證需要讀秒；比賽中段，吉田実代開始焦急，但挑戰者奧田朋子則冷靜地以刺拳與直拳回應。在第六回合，奧田朋子因意外撞傷而流血不止，醫生判斷未能繼續，最終賽事以59-54、59-54及57-56的比分，一致技術判決( unanimous technical decision )判挑戰者獲勝，奧田朋子成為 WBO女子超蠅量級世界冠軍

Technical Decision 是指「當一個拳手因受傷/割傷而未能繼續比賽，而那個受傷並非來自拳擊(即並非來自合法的攻擊)，比賽就會即時終止並直接進入分數判定，然後決定勝出者」。而不同的比賽組織對於Technical Decision的需求都不一樣，大多數都要打到第四回合以後才可以是判Technical Decision，四回合以下則會判為賽事無效（No Contest）。

曾是柔道家的拳擊冠軍

奧田於岐阜出生和成長，在初中開始練習柔道。在立命館大學中的大學校際比賽中排名第五，關西地區排名第二。畢業後成為了高中老師，亦有擔任教練角色，但她心中仍想繼續比賽。

直到一次與學生練習時弄傷十字韌帶，她需要在日本的過年夜住院留醫。當時她看到了日本著名拳手井岡一翔的比賽，重燃了她的鬥志。一年後，她去到會場觀戰，更下定決心參與拳擊運動。她辭去了全日制高中老師的職務，每周三次到通信制高校當健康和體育老師，及到另一所高中作學校輔導員，同時全情投入在拳擊運動中。

在賽前一天的稱重中，她說自己「想在明日展示人生」。比賽獲勝後，她說：

這好像一場夢，但我一直想著站在這裏，成為世界第一。 奧田朋子

目前奧田朋子的戰績為7勝1 KO 2負2和，而她的對手吉田実代則是14勝2負。因為這場比賽的結果帶點意外，二人或有可能再次比賽。

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文章授權轉載自《香港01》