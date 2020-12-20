高球／伍茲接班有人 11歲兒子射鷹成功

老虎伍茲（Tiger Woods）與11歲兒子查理（Charlie Woods）於這周末參加PNC高球錦標賽，而查理在第三洞驚奇抓鷹，令現場觀眾折服於他的技巧。

Eagle for Team Woods. 🦅



-3 thru 3. 👀 pic.twitter.com/mtxecAh5k5 — PGA TOUR (@PGATOUR) December 19, 2020

PNC高球錦標賽由高球名人與其兒女組成一隊，伍茲隊在總桿數位居第四時，查理驚天一揮球上果嶺，成功射鷹，爸爸老虎伍茲也很滿意地摸摸兒子的頭稱讚他的表現。

PNC高球錦標賽首日伍茲父子聯手打出62桿的好成績，目前暫居20組參賽選手中的第6名。