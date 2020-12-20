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高球／伍茲接班有人 11歲兒子射鷹成功

聯合新聞網 / 綜合報導
伍茲(右)與兒子。 美聯社
伍茲(右)與兒子。 美聯社

老虎伍茲（Tiger Woods）與11歲兒子查理（Charlie Woods）於這周末參加PNC高球錦標賽，而查理在第三洞驚奇抓鷹，令現場觀眾折服於他的技巧。

PNC高球錦標賽由高球名人與其兒女組成一隊，伍茲隊在總桿數位居第四時，查理驚天一揮球上果嶺，成功射鷹，爸爸老虎伍茲也很滿意地摸摸兒子的頭稱讚他的表現。

PNC高球錦標賽首日伍茲父子聯手打出62桿的好成績，目前暫居20組參賽選手中的第6名。

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