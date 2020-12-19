羽球／周天成參加1919單車陪騎 為爸爸單車環台募款加油

台灣羽球一哥、世界排名第二的周天成(小天)，在疫情期間雖然無法出國比賽，卻積極到偏鄉離島教小朋友打球。尤其今日(19日)一早還特別到凱道，參加「1919單車環台啟行暨台北陪騎」。與980名愛心車友，一起為即將環台為急難家庭募款的38位勇士壯行。特別的是，周天成的父親周再發也是今年的勇士之一。小天特別陪父親騎一段，為父親15天1300公里的愛心長征加油打氣。

異鄉比賽染疾 父親病榻守護

周天成分享自己如何堅持下去，發揮運動家精神，完成每一場賽事。 中華基督教救助協會提供

以往小天比賽，都是爸爸周再發為他加油，今天則換他當爸爸的啦啦隊。小天表示，過去10年來因父親在大陸工作，加上自己賽事的緣故，父子倆聚少離多，只有在過年時才能好好相聚。「還好這幾年有社群媒體，我們能透過家庭群組彼此分享，所以父子間的情感還是很緊密的。」。小天說。

談起爸爸，小天有滿滿的感恩，「記得2011年時，我到青島比賽。那時正是流感高峰期，賽前我就很不舒服了，強撐著打完後，上吐下瀉發高燒，馬上進醫院急診。爸爸當天就留在醫院，徹夜未眠地照顧我。在人生地不熟的地方生病，有爸爸陪伴，感受很強烈。也體會到遇到急難時，身旁真的要有人陪伴，才能再站起來。」

國手偏鄉教球 被誤以為詐騙

周天成(第一排右二)將陪父親暨與環台車隊共騎一段，為急難家庭募款。 中華基督教救助協會提供

今年因受疫情影響，小天少了許多賽事，突然多出了很多時間。於是決定和經紀人兼物理治療師高敏珊，一起到偏鄉教小朋友打球，同時也教導他們如何避免運動傷害。目前除了蘭嶼和小琉球沒去過外，其他離島都跑過一輪了。小天笑著說：「因為我們是打電話去毛遂自薦，結果有些學校還以為我們是詐騙集團，不相信竟然有國手願自掏腰包，花時間來偏鄉教孩子。」

而爸爸的環台募款，小天也是第一個響應。不但為爸爸付了環台的膳宿費，捐了8萬元，還募了10萬元，讓爸爸能無募款壓力地安心環台。「我爸爸非常有毅力，自從報名後，每天都至少騎50公里，甚至100公里，整個人的體態都不一樣了。他勇於挑戰自己、突破自己，探索自己的潛能極限，這大概是我們周家的DNA吧！」昨天正是小天爸周再發的生日，小天特別送了爸爸一條槌子項練，鐵錘象徵著社會大眾的捐款，是環台勇士探訪急難家庭破門而入的利器，將需要幫助的人解救出來。

發揮運動家精神 改變社會刻板印象

小天十分在意運動員的社會形象，疫情期間減少了許多賽事，他開玩笑地說，「如果以後不能打球，要重新選擇職業的話，我希望能當體育署署長。透過政策與體壇的共同努力，改變社會對運動員的刻板印象與待遇。」他表示，運動員不該常被貼上不會唸書、四肢發達的標籤，而應擅用運動專長、發揮運動家精神，讓社會更有凝聚力，更合諧。這才是我們應該賦予運動與選手的使命。

基督教救助協會自2002年發起「1919愛走動－急難家庭救助計畫」，到今年10月底止，已救助超過13,706個急難家庭（每月5,500元，連續4個月）。2020年的募款目標是4000萬元，小天呼籲社會大眾，能踴躍捐款支持1919愛走動，拉急難家庭一把，讓愛能走動在全台每個需要的角落。