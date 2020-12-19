快訊

緯創印度廠爆發暴動事件 蘋果：暫緩下新訂單

羽球／周天成參加1919單車陪騎 為爸爸單車環台募款加油

聯合新聞網 / 綜合報導
小天一家總動員，為爸爸環台行加油打氣。 中華基督教救助協會提供
小天一家總動員，為爸爸環台行加油打氣。 中華基督教救助協會提供

台灣羽球一哥、世界排名第二的周天成(小天)，在疫情期間雖然無法出國比賽，卻積極到偏鄉離島教小朋友打球。尤其今日(19日)一早還特別到凱道，參加「1919單車環台啟行暨台北陪騎」。與980名愛心車友，一起為即將環台為急難家庭募款的38位勇士壯行。特別的是，周天成的父親周再發也是今年的勇士之一。小天特別陪父親騎一段，為父親15天1300公里的愛心長征加油打氣。

異鄉比賽染疾 父親病榻守護

周天成分享自己如何堅持下去，發揮運動家精神，完成每一場賽事。 中華基督教救助協會提供
周天成分享自己如何堅持下去，發揮運動家精神，完成每一場賽事。 中華基督教救助協會提供

以往小天比賽，都是爸爸周再發為他加油，今天則換他當爸爸的啦啦隊。小天表示，過去10年來因父親在大陸工作，加上自己賽事的緣故，父子倆聚少離多，只有在過年時才能好好相聚。「還好這幾年有社群媒體，我們能透過家庭群組彼此分享，所以父子間的情感還是很緊密的。」。小天說。

談起爸爸，小天有滿滿的感恩，「記得2011年時，我到青島比賽。那時正是流感高峰期，賽前我就很不舒服了，強撐著打完後，上吐下瀉發高燒，馬上進醫院急診。爸爸當天就留在醫院，徹夜未眠地照顧我。在人生地不熟的地方生病，有爸爸陪伴，感受很強烈。也體會到遇到急難時，身旁真的要有人陪伴，才能再站起來。」

國手偏鄉教球 被誤以為詐騙

周天成(第一排右二)將陪父親暨與環台車隊共騎一段，為急難家庭募款。 中華基督教救助協會提供
周天成(第一排右二)將陪父親暨與環台車隊共騎一段，為急難家庭募款。 中華基督教救助協會提供

今年因受疫情影響，小天少了許多賽事，突然多出了很多時間。於是決定和經紀人兼物理治療師高敏珊，一起到偏鄉教小朋友打球，同時也教導他們如何避免運動傷害。目前除了蘭嶼和小琉球沒去過外，其他離島都跑過一輪了。小天笑著說：「因為我們是打電話去毛遂自薦，結果有些學校還以為我們是詐騙集團，不相信竟然有國手願自掏腰包，花時間來偏鄉教孩子。」

而爸爸的環台募款，小天也是第一個響應。不但為爸爸付了環台的膳宿費，捐了8萬元，還募了10萬元，讓爸爸能無募款壓力地安心環台。「我爸爸非常有毅力，自從報名後，每天都至少騎50公里，甚至100公里，整個人的體態都不一樣了。他勇於挑戰自己、突破自己，探索自己的潛能極限，這大概是我們周家的DNA吧！」昨天正是小天爸周再發的生日，小天特別送了爸爸一條槌子項練，鐵錘象徵著社會大眾的捐款，是環台勇士探訪急難家庭破門而入的利器，將需要幫助的人解救出來。

發揮運動家精神 改變社會刻板印象

小天十分在意運動員的社會形象，疫情期間減少了許多賽事，他開玩笑地說，「如果以後不能打球，要重新選擇職業的話，我希望能當體育署署長。透過政策與體壇的共同努力，改變社會對運動員的刻板印象與待遇。」他表示，運動員不該常被貼上不會唸書、四肢發達的標籤，而應擅用運動專長、發揮運動家精神，讓社會更有凝聚力，更合諧。這才是我們應該賦予運動與選手的使命。

基督教救助協會自2002年發起「1919愛走動－急難家庭救助計畫」，到今年10月底止，已救助超過13,706個急難家庭（每月5,500元，連續4個月）。2020年的募款目標是4000萬元，小天呼籲社會大眾，能踴躍捐款支持1919愛走動，拉急難家庭一把，讓愛能走動在全台每個需要的角落。

募款 偏鄉 疫情 詐騙集團 捐款

相關新聞

羽球／周天成參加1919單車陪騎 為爸爸單車環台募款加油

台灣羽球一哥、世界排名第二的周天成(小天)，在疫情期間雖然無法出國比賽，卻積極到偏鄉離島教小朋友打球。尤其今日(19日)一早還特別到凱道，參加「1919單車環台啟行暨台北陪騎」。與980名愛心車友，一

日本空手道東奧選手喜友名諒 確診新冠肺炎

獲內定將代表日本出賽東京奧運空手道男子個人型項目的選手喜友名諒，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），目前已...

精英獎／奪最佳運動員 陳念琴、王冠閎當拳擊、游泳第一人

109年體育運動精英獎昨天舉行頒獎典禮，年度最佳運動員由游泳好手王冠閎與女子拳擊手陳念琴拿下，兩人不僅是各自運動種類首位...

精英獎／堅持夢想而偉大 許樂獲最佳運動精神

在寂靜的世界裡，每一趟衝刺，許樂只聽得見自己澎湃的心跳聲，她沒因自己的與眾不同而放棄，如今她是台灣女子100公尺跨欄史上...

網球／錦織圭「婚」了 娶前模特兒觀月亞子

日本媒體報導，30歲的日本網球一哥錦織圭已與29歲的前模特兒觀月亞子登記結婚。兩人2015年7月曾被媒體報導在談戀愛，原...

精英獎／陳念琴奪最佳女運動員 王冠閎獲最佳男運動員

體育運動精英獎最大獎最佳男、女運動員獎在今天揭曉獲獎者，分別由游泳好手王冠閎、拳擊選手陳念琴奪下，兩人也都已經取得明年東...

精英獎／丁華恬奪最佳新秀 緊張到小抄忘記帶上台

109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中年度最佳新秀由東京奧運體操國手丁華恬拿下，年度最佳團隊獎則是由2019年世界...

精英獎／洪一中奪最佳教練 聽障田徑好手許樂奪精神獎

109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中最佳教練獎由中華職棒富邦悍將總教練洪一中拿下，至於最佳運動精神獎則是由聽障田...

精英獎／劉俊業家人代領特別獎 林圭璋交棒倪大智拚金

109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中在日前已經揭曉的特別獎為已逝輔大籃球教練劉俊業、終身成就獎則為射箭教練林圭璋...

足球／率拜仁、波蘭奪佳績 萊萬獲FIFA最佳男子球員獎

德國足球甲級聯賽拜仁慕尼黑的波蘭前鋒萊萬多夫斯基（RobertLewandowski）今天擊敗去年得主梅西和勁敵「C羅」...

網球／才剛被網友虧變大媽 莎娃宣布與大8歲男友訂婚

前俄羅斯網球女單好手莎拉波娃(Maria Sharapova)職業生涯獲獎無數，戀愛史也同樣精彩豐富，而今(18)日33歲的莎拉波娃則揮別過往感情傷痛，在個人IG宣布與交往兩年的男友亞歷山大(Alex

F1／七冠王得不到尊重？漢米爾頓「顧人怨」 英媒揭原因

一級方程式賽車2020年賽季上周末在阿布達比站落幕，賓士車隊王牌漢米爾頓（Lewis Hamilton）在確診新冠肺炎後...

熱門新聞

NBA／媒體爆已簽約勇士 林書豪澄清：還未決定

NBA／杜蘭特找回狀態砍25分 籃網痛擊綠衫軍

NBA／厄文重返波士頓 賽前「神秘儀式」引議論

NBA／湖人雙星合砍55分 庫克關鍵球助隊射日4連勝

PLG／陳建州宣布喜訊 林書豪前隊友戴維斯入股P聯盟

PLG／成聯盟合作夥伴 NBA退役名將戴維斯承諾協助招募洋將

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。