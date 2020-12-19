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日本空手道東奧選手喜友名諒 確診新冠肺炎
獲內定將代表日本出賽東京奧運空手道男子個人型項目的選手喜友名諒，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），目前已退燒返家療養。
日本放送協會（NHK）報導，被期待能在東京奧運空手道男子個人型項目奪金的喜友名諒出身沖繩縣，本月13日他在日本錦標賽中，完成大會史上首度9連霸紀錄。
全日本空手道聯盟表示，30歲的喜友名諒18日上午出現發燒等症狀，在沖繩縣內醫院接受病毒篩檢後呈現陽性，目前已經退燒返回家中療養。
聯盟指出，已聯絡上日前參加日本錦標賽同項目的大約30名選手，目前沒有人出現身體不適症狀。
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