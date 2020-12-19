聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本空手道東奧選手喜友名諒 確診新冠肺炎

中央社 / 東京19日綜合外電報導
獲內定將代表日本出賽東京奧運空手道男子個人型項目的選手喜友名諒，確診感染2019冠狀病毒疾病。 美聯社資料照
獲內定將代表日本出賽東京奧運空手道男子個人型項目的選手喜友名諒，確診感染2019冠狀病毒疾病。 美聯社資料照

獲內定將代表日本出賽東京奧運空手道男子個人型項目的選手喜友名諒，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），目前已退燒返家療養。

日本放送協會（NHK）報導，被期待能在東京奧運空手道男子個人型項目奪金的喜友名諒出身沖繩縣，本月13日他在日本錦標賽中，完成大會史上首度9連霸紀錄。

全日本空手道聯盟表示，30歲的喜友名諒18日上午出現發燒等症狀，在沖繩縣內醫院接受病毒篩檢後呈現陽性，目前已經退燒返回家中療養。

聯盟指出，已聯絡上日前參加日本錦標賽同項目的大約30名選手，目前沒有人出現身體不適症狀。

延伸閱讀

日媒：輝瑞疫苗批准後 約萬名醫護將首批接種

3公尺長大王烏賊 罕見沖上日本京都海灘

日本18公尺高鋼彈正式亮相 展期到2022年3月底

日本新潟雪災受困車輛全排除 高速公路仍無法通行

相關新聞

日本空手道東奧選手喜友名諒 確診新冠肺炎

獲內定將代表日本出賽東京奧運空手道男子個人型項目的選手喜友名諒，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），目前已...

精英獎／奪最佳運動員 陳念琴、王冠閎當拳擊、游泳第一人

109年體育運動精英獎昨天舉行頒獎典禮，年度最佳運動員由游泳好手王冠閎與女子拳擊手陳念琴拿下，兩人不僅是各自運動種類首位...

精英獎／堅持夢想而偉大 許樂獲最佳運動精神

在寂靜的世界裡，每一趟衝刺，許樂只聽得見自己澎湃的心跳聲，她沒因自己的與眾不同而放棄，如今她是台灣女子100公尺跨欄史上...

網球／錦織圭「婚」了 娶前模特兒觀月亞子

日本媒體報導，30歲的日本網球一哥錦織圭已與29歲的前模特兒觀月亞子登記結婚。兩人2015年7月曾被媒體報導在談戀愛，原...

精英獎／陳念琴奪最佳女運動員 王冠閎獲最佳男運動員

體育運動精英獎最大獎最佳男、女運動員獎在今天揭曉獲獎者，分別由游泳好手王冠閎、拳擊選手陳念琴奪下，兩人也都已經取得明年東...

精英獎／丁華恬奪最佳新秀 緊張到小抄忘記帶上台

109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中年度最佳新秀由東京奧運體操國手丁華恬拿下，年度最佳團隊獎則是由2019年世界...

精英獎／洪一中奪最佳教練 聽障田徑好手許樂奪精神獎

109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中最佳教練獎由中華職棒富邦悍將總教練洪一中拿下，至於最佳運動精神獎則是由聽障田...

精英獎／劉俊業家人代領特別獎 林圭璋交棒倪大智拚金

109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中在日前已經揭曉的特別獎為已逝輔大籃球教練劉俊業、終身成就獎則為射箭教練林圭璋...

足球／率拜仁、波蘭奪佳績 萊萬獲FIFA最佳男子球員獎

德國足球甲級聯賽拜仁慕尼黑的波蘭前鋒萊萬多夫斯基（RobertLewandowski）今天擊敗去年得主梅西和勁敵「C羅」...

網球／才剛被網友虧變大媽 莎娃宣布與大8歲男友訂婚

前俄羅斯網球女單好手莎拉波娃(Maria Sharapova)職業生涯獲獎無數，戀愛史也同樣精彩豐富，而今(18)日33歲的莎拉波娃則揮別過往感情傷痛，在個人IG宣布與交往兩年的男友亞歷山大(Alex

F1／七冠王得不到尊重？漢米爾頓「顧人怨」 英媒揭原因

一級方程式賽車2020年賽季上周末在阿布達比站落幕，賓士車隊王牌漢米爾頓（Lewis Hamilton）在確診新冠肺炎後...

F1／史上最強賽車手 漢米爾頓征服為何不得英國民心？

一級方程式賽車2020年賽季上周末在阿布達比站落幕，賓士車隊王牌漢米爾頓（Lewis Hamilton）在確診新冠肺炎後只花兩周便重返賽道，雖然最終僅拿下第三名的成績，但無損他本季締造的輝煌紀錄，除了勇奪年度七冠王跟「車神」舒馬克並駕齊驅，95次分站冠軍更超越舒馬克的91次。

熱門新聞

NBA／媒體爆已簽約勇士 林書豪澄清：還未決定

中職／兒子球隊就是樂天贊助 賴鴻誠：他比我先FA

NBA／杜蘭特找回狀態砍25分 籃網痛擊綠衫軍

NBA／厄文重返波士頓 賽前「神秘儀式」引議論

NBA／快艇季前賽3連敗 泰隆魯：化學效應需要時間

NBA／伍德加盟首戰表現優異 葛登：他有點像AD

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。