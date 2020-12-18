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精英獎／堅持夢想而偉大 許樂獲精英獎最佳運動精神

中央社 / 台北18日電

在寂靜的世界裡，每一趟衝刺，許樂只聽得見自己澎湃的心跳聲，她沒因自己的與眾不同而放棄，如今她是台灣女子100公尺跨欄史上第3傑，也是精英獎最佳運動精神傑出獎。

109年體育運動精英獎今天在公務人力發展學院福華國際文教會館舉行頒獎典禮，台灣體壇精英齊聚也被稱為台灣「體壇奧斯卡」，台灣田徑聽障女將許樂，擊敗羽球一哥周天成、柔道女王連珍羚與旅美高球好手潘政琮等名將，榮獲最佳運動精神傑出獎。

出生就罹患先天性重聽的許樂，今年12月才在全國田徑錦標賽女子100公尺跨欄決賽飆出13秒19奪冠，這成績也僅次於「飛躍羚羊」紀政在1970年所締造的12秒93全國紀錄，以及台灣師大女將林詩亭在11月全國大專校院運動會跑出的13秒04。

臉上施著淡妝，腳上穿著一雙長靴，許樂今天盛裝出席頒獎典禮，她雙耳掛著助聽器，當記者訪問她時，她不好意思地要求對方卸下口罩：「不然我聽不見。」

對於獲獎，許樂坦言非常開心，她並強調：「入圍就是一種肯定。」事實上今年她除拿下最佳運動精神，同時也入圍最佳運動新秀，她表示：「最佳新秀是肯定我的運動表現，而運動精神則是肯定我的背景和故事，不同的肯定帶給我不一樣的開心。」

至於被問到臉上妝容，許樂則苦笑表示，首次化眼妝的她有些不習慣：「因為不能眨眼、要等妝乾。」在等待的那10分鐘，讓她有些煎熬。

田徑 羽球 周天成

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