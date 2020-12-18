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網球／日媒報導錦織圭登記結婚 娶前模特兒觀月亞子

中央社 / 東京18日專電
日本媒體報導，30歲的日本網球一哥錦織圭已與29歲的前模特兒觀月亞子登記結婚。 美聯社
日本媒體報導，30歲的日本網球一哥錦織圭已與29歲的前模特兒觀月亞子登記結婚。 美聯社

日本媒體報導，30歲的日本網球一哥錦織圭已與29歲的前模特兒觀月亞子登記結婚。兩人2015年7月曾被媒體報導在談戀愛，原本錦織的父母不贊成兩人交往。

出版社小學館公司經營的NEWS Post Seven週刊電子版今天報導，錦織家族的友人透露：「聽說最近錦織與觀月已登記結婚。兩人剛開始交往時，錦織的父親曾對媒體說『覺得對方並非好女孩』，也被竊竊私語說『這女孩真能被錦織家接受嗎』。但看到觀月為錦織付出的情形，錦織父母改變心意，尊重兩人的想法。」

報導說，去年錦織在東京買了豪宅，與觀月展開同居生活。

錦織曾被媒體爆料與桌球好手福原愛交往。2015年7月媒體報導他與觀月交往後，有媒體表示他的父母及其華裔美籍教練張德培不贊成他與觀月交往。

錦織圭1989年12月29日生於日本島根縣，5歲開始練習網球，日本第2位打入大滿貫賽事男單決賽，職業生涯單打最高排名第4位。2016年里約奧運男單網球賽奪銅牌，這是日本選手在網球賽中時隔96年奪牌。

錦織圭

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