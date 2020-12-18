精英獎／陳念琴奪最佳女運動員 王冠閎獲最佳男運動員

體育運動精英獎最大獎最佳男、女運動員獎在今天揭曉獲獎者，分別由游泳好手王冠閎、拳擊選手陳念琴奪下，兩人也都已經取得明年東京奧運參賽資格，希望為我國在奧運舞台上奪下佳績。

今年最佳男運動員入圍的包括王冠閎（游泳）、李智凱（體操）、周天成（羽球）、唐嘉鴻（體操），最終由去年奪下最佳新秀運動員的王冠閎「晉升」為最佳男運動員。

王冠閎日前在匈牙利舉行的國際職業賽事中屢屢游出超越全國紀錄的成績，對於接下來將繼續為奧運備戰，他坦言今年成績的進步幅度確實超出原先預期，「過去我總覺得出國比賽對我是遙不可及，但經過這次ISL，我在面對其他國際選手時，已經能從過去小粉絲變成把他們當作競爭對手，當然我也還有很大的進步空間。」

至於最佳女運動員入圍的包括丁華恬（體操）、林郁婷（拳擊）、陳念琴（拳擊）、雷千瑩（射箭）、戴資穎（羽球），最終則是由陳念琴擊敗眾家好手摘下后座，成為首位拿下此獎項的拳擊選手。