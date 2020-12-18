精英獎／丁華恬奪最佳新秀 緊張到小抄忘記帶上台

109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中年度最佳新秀由東京奧運體操國手丁華恬拿下，年度最佳團隊獎則是由2019年世界體操錦標賽中華男子體操代表隊奪得。

年僅18歲的丁華恬，去年在世界競技體操錦標賽全能賽事中，遞補取得東京奧運參賽門票，並且成為我國體操界首位以自己名字為體操動作命名得到國際認證的運動員，而這次精英獎她也與金利偉華（射擊）、許樂（田徑）、陳淇（射擊）一同入圍年度最佳新秀運動員獎。

在今天擊敗強敵獲獎後，丁華恬透露，原本準備了小抄要感謝一路幫助她的人，沒想到卻緊張到忘記帶上台，甚至還當起小粉絲與入圍最佳女運動員的拳擊好手林郁婷合照。

2019年世界體操錦標賽中華男子體操代表隊奪最佳運動團隊獎。記者余承翰／攝影

至於最佳運動團隊獎今年入圍的包括2019年世界桌球巡迴賽中華桌球混雙代表隊 、2019年世界體操錦標賽中華男子體操代表隊 、2020年全英羽球公開賽中華羽球代表隊、2020年東京奧運資格賽中華女子拳擊代表隊、2020年東京奧運資格賽中華男子桌球代表隊。

最終由為我國搶下奧運男子四席門票的男子體操代表隊（成員包括李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙、蕭佑然、游朝偉、林冠儀）獲獎，其中游朝偉還特別穿上排灣族族服出席頒獎典禮，成為今天吸引最多目光的男子選手。