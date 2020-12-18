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精英獎／洪一中奪最佳教練 聽障田徑好手許樂奪精神獎
109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中最佳教練獎由中華職棒富邦悍將總教練洪一中拿下，至於最佳運動精神獎則是由聽障田徑好手許樂奪下。
這次最佳教練獎入圍的包括洪一中（棒球）、翁士航（體操）、曾自強（拳擊）三人，最終由去年帶領中華成棒隊在世界棒球12強賽中拿下第五名佳績的洪一中脫穎而出。
至於最佳運動精神獎的部分，入圍選手包括周天成（羽球）、許樂（田徑）、潘政琮（高爾夫）、連珍羚（柔道），最終由今年在成績上有重大突破的聽障田徑選手許樂奪下，她日前在全田賽女子100公尺跨欄決賽中跑出歷年第三傑的佳績，在史上僅次於「飛躍羚羊」紀政與台師大好手林詩亭。
而今天許樂也精心打扮受獎，不僅由媽媽帶她去挑選禮服並化妝出席，過去不常化妝的她也直言相當不適應畫眼妝，談到今年除了入圍精神獎外，也同時入圍新秀運動員獎，讓她直言兩個獎項對她意義相當不同，「新秀代表的是我的成績獲得肯定，精神則是含括了我的背景和故事，能夠入圍這兩個獎項對我來說都很榮幸。」
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