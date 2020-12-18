精英獎／劉俊業家人代領特別獎 林圭璋交棒倪大智拚金

109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中在日前已經揭曉的特別獎為已逝輔大籃球教練劉俊業、終身成就獎則為射箭教練林圭璋，在今天分別由家人代為和本人親自受獎。

輔大教練劉俊業在去年11月病逝，他過去曾帶領輔大拿下UBA公開男一級冠軍，為台灣籃壇奉獻超過30餘年，培育出包括朱志清、邱宗志、李雲翔、楊哲宜、楊敬敏、陳順詳、黃鎮等中華男籃國手。

體育署3日公布，去年病逝的輔仁大學傳奇教頭劉俊業（前中）獲得體育運動精英獎特別獎，他曾為輔大摘下6座冠軍，在籃壇奉獻超過30年，培育不少國手。 （大專體總提供）中央社

今天特別獎由劉俊業兒女三人代為接受副總統賴清德受獎，女兒劉嬿表示，「很開心爸爸能夠脫穎而出獲得這份殊榮，在爸爸執教這條路上，他是真的很努力，即使回到家他仍搬著一本一本資料，跟我們話題也脫不了籃球，所謂球癡就是他這種人，他培養過很多球員，但沒有放棄過任何一個學生，與他們好好溝通，沒有把他們綁在球場，鼓勵他們多方面發展，感謝一路在爸爸背後支持他們的貴人，他現在一定找好一個最好的位置，享受這份榮耀。」

至於終身成就獎則是由射箭老教頭林圭璋獲獎，曾以田徑選手身份代表我國參加1964年東京奧運的他，20年後更改以射箭選手的身份為國爭光，堪稱體壇傳奇運動員，轉任教練後他更觀察到射箭是相當適合國人發展的運動，在新竹開始深耕射箭，並帶出了包括國體大校長邱炳坤、雅典奧運射箭女團銅牌施雅萍以及中華隊教練倪大智等得意門生。

獲獎後林圭璋說：「在40年前，我由田徑轉換跑道到射箭，當時我認定，中華民國要再奧運奪標，最有機會的就是射箭，所以我從事射箭研究，認真練習，最近參加國際性的比賽，已經得到非常好的成績，奪標無數，讓世界各國肯定中華民國是射箭強國之一，這是我一生最大願望已經實現，無怨無悔，把中華民國推向射箭第一強國。希望倪大智能夠接替我遵守諾言，你的老師因為腳受傷無法在東京奧運爭取光榮，但下一屆奧運也是東京奧運，你已經答應說要拿金牌，一定就要拿金牌。」