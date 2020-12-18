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網球／才剛被網友虧變大媽 莎娃宣布與大8歲男友訂婚

聯合新聞網 / 綜合報導
今年2月引退的網壇名將莎拉波娃（Maria Sharapova）在社交平台曬出與男友的親密合照，並發文宣布訂婚喜訊。 截圖自莎娃IG
今年2月引退的網壇名將莎拉波娃（Maria Sharapova）在社交平台曬出與男友的親密合照，並發文宣布訂婚喜訊。 截圖自莎娃IG

前俄羅斯網球女單好手莎拉波娃(Maria Sharapova)職業生涯獲獎無數，戀愛史也同樣精彩豐富，而今(18)日33歲的莎拉波娃則揮別過往感情傷痛，在個人IG宣布與交往兩年的男友亞歷山大(Alexander Gilkes)訂婚，儘管日前近照才被網友虧「從女神變大媽」，但訂婚消息一出相信還是會令不少男粉絲心碎一地。

現年41歲的亞歷山大為英國藝術收藏家，也是藝術品拍賣網「Paddle8」的創辦人之一，兩人常在IG曬出甜蜜照，而今日莎拉波娃更是貼出被男友環抱的照片，並寫下：「從我們第一天認識開始，我就說我願意了，這是我們之間的小祕密，你說是吧？」，正式向大家公布訂婚的喜訊。

回顧莎拉波娃過往感情經歷，曾經與魔力紅(Maroon 5)主唱亞當李維（Adam Levine）、美國網球傳奇名將洛迪克（Andy Roddick）、電視製作人查理（Charlie Ebersol）有過一段情，感情始終無法走得長遠，不過莎拉波娃曾在自傳中表示，與洛杉磯湖人隊球星沙夏(Sasha Vujacic)、網球男單好手迪米特洛夫(Grigor Dimitrov)才是自己所承認的感情史。

莎拉波娃 Maria Sharapova

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