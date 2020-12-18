足球／率拜仁、波蘭奪佳績 萊萬獲FIFA最佳男子球員獎

德國足球甲級聯賽拜仁慕尼黑的波蘭前鋒萊萬多夫斯基（RobertLewandowski）今天擊敗去年得主梅西和勁敵「C羅」，拿下國際足球總會（FIFA）2020年度最佳男子球員獎。

萊萬多夫斯基率領拜仁慕尼黑（Bayern Munich）奪得德國足球甲級聯賽（Bundesliga）、德國足協盃（DFB-Pokal）冠軍，與阿根廷球星梅西（Lionel Messi）、葡萄牙「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）成為入圍這個獎項的最後3名球員，萊萬多夫斯基最終首度獲獎。

32歲的萊萬多夫斯基也率波蘭在2020年歐洲國家盃（UEFA EURO 2020）取得晉級，並在10月獲選歐洲足球總會（UEFA）2019-20賽季年度最佳男子球員。

萊萬多夫斯基今天表示：「能贏得這樣一個獎，並和（先前得主）梅西、羅納度齊名，實在非常不可思議，對我來說十分有意義。我感到非常光榮且開心，這對我個人、球隊和隊友來說，真是美好的一天。」

他說：「這個獎項也屬於我的隊友、教頭和拜仁所有人。這真是令人難以置信的感覺，讓人非常感動。」

曼城（Manchester City）的布朗絲（Lucy Bronze）獲得年度最佳女子球員獎，是第一個獲得此獎的英國球員。

布朗絲說：「我現在難以形容我的感覺。2020年教會我們時時感恩自己所擁有的每一刻，不要好高騖遠，要活在當下。」

她還說：「我比以往更加感恩，我畢生都會永遠記得這一刻。」

德國籍教頭克羅普（Juergen Klopp）率領利物浦（Liverpool）拿下30年來第一座英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍後，連兩年獲得FIFA最佳男足教練獎。萊萬多夫斯基的隊友諾伊爾（Manuel Neuer）則是年度最佳男子守門員得主。

英超托登罕熱刺隊（Tottenham Hotspur）的韓國球星孫興愍（Son Heung-Min），去年12月在熱刺對上伯恩利（Burnley）一役，從後場單刀直闖禁區的射門破網，獲選象徵年度最佳進球的FIFA普斯卡斯獎（FIFAPuskas Award）。

荷蘭的韋吉曼（Sarina Wiegman）獲選為年度最佳女足教練；波哈迪（Sarah Bouhaddi）則是年度最佳女子守門員得主。

這些獎項是由媒體、國家隊隊長與教練及球迷共同選出。