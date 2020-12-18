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F1／七冠王得不到尊重？漢米爾頓「顧人怨」 英媒揭原因

聯合報 / 編譯梁采蘩／即時報導
漢米爾頓不受喜愛的原因更多是與他的行事作風有關，英媒在這方面也從不缺乏攻擊他的題材。路透
漢米爾頓不受喜愛的原因更多是與他的行事作風有關，英媒在這方面也從不缺乏攻擊他的題材。路透

一級方程式賽車2020年賽季上周末在阿布達比站落幕，賓士車隊王牌漢米爾頓（Lewis Hamilton）在確診新冠肺炎後只花兩周便重返賽道，雖然最終僅拿下第三名的成績，但無損他本季締造的輝煌紀錄，除了勇奪年度七冠王跟「車神」舒馬克並駕齊驅，95次分站冠軍更超越舒馬克的91次。

「毫無疑問，他是這個國家出產的史上最偉大運動員。」英國前國腳、曼聯隊傳奇後場球星費迪南德（Rio Ferdinand）在漢米爾頓於土耳其站勝出、提前取得七冠王時推文評論。

照理說，如此傲人成績足以讓漢米爾頓成為家鄉英國的國民英雄，但事實上，不僅車迷對這位冠軍車手愛恨兩極，就連英國媒體報導的也多半不是漢米爾頓的豐功偉業，而點出一個奇特現象：為何這麼多人不喜歡他？

漢米爾頓 國民 曼聯

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