F1／七冠王得不到尊重？漢米爾頓「顧人怨」 英媒揭原因

一級方程式賽車2020年賽季上周末在阿布達比站落幕，賓士車隊王牌漢米爾頓（Lewis Hamilton）在確診新冠肺炎後只花兩周便重返賽道，雖然最終僅拿下第三名的成績，但無損他本季締造的輝煌紀錄，除了勇奪年度七冠王跟「車神」舒馬克並駕齊驅，95次分站冠軍更超越舒馬克的91次。

2020-12-18 05:20