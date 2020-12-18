俄羅斯禁賽減為兩年 東京奧運不能使用國旗國歌
體育仲裁法庭今天宣布，由於俄羅斯有系統地對運動員施予禁藥，俄國未來兩年不得以國家名義參加國際體壇大賽，包括已改期到2021年的東京夏季奧運及2022年北京冬季奧運。
世界反禁藥組織（WADA）提出對俄羅斯禁賽4年的方案，體育仲裁法庭（CAS）予以減半。
這項禁令將持續至2022年12月16日，因此早兩天結束的卡達世界盃足球賽也包含在內。
根據今天的裁定，俄羅斯選手只要能證明不涉禁藥，仍能獲准以中立身分參加這些賽事，但比賽現場不會出現俄羅斯國旗及國歌，也就是不能以代表國家的名義參賽。
世界反禁藥組織去年12月以竄改藥檢數據為由，禁止俄羅斯參加全球體育賽事4年，但必須等到上訴程序結束才能實施制裁。
世界反禁藥組織指控，俄羅斯植入假證據，並刪除與藥檢呈現陽性反應有關的文件，這些文件可能有助於識別藥物作弊。
仲裁法庭指出，制裁內容還禁止俄羅斯主辦或申辦重大體壇賽事。此外，俄羅斯政府官員或代表在這兩年期間也不得參加諸如奧運和主要體育賽事的世錦賽等活動。
許多俄羅斯運動員在過去兩屆奧運無法參賽，而為了懲罰莫斯科當局在2014年索契（Sochi）冬奧以國家之力協助本國運動員用藥，俄國在2018年平昌（Pyeongchang）冬奧也被剝奪展示國旗的權利。
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