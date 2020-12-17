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足球／台中社區深耕計畫 26位幼童指導員巡迴43校

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
大台中許多對社區足球發展有興趣的學校代表均蒞臨現場。圖／中華足球聯盟提供
大台中許多對社區足球發展有興趣的學校代表均蒞臨現場。圖／中華足球聯盟提供

台中市政府運動局與中華足球聯盟共同主辦的2020社區足球深耕計畫「幼童足球指導員前進校園計畫」自4日展開，由台中26位足球指導員巡迴全市20個行政區43所學校，運用國際足球教材教導迷你足球運動，預計將造福近3000位學童。

台中市政府運動局局長李昱叡今天出席活動記者會時表示，能將社區足球深耕計畫首站在台中舉辦是全體市民之福，代表中華足球聯盟相當肯定台中推動迷你足球向下扎根及深耕基層足球運動的成果。

李昱叡指出，台中是「酷城市」，市長盧秀燕特別重視推廣「酷運動」，其中包含60支隊伍、大約500名小球員參與其中，緊接著下半年的「中市足球指導員前進校園計畫」希望善用在地專業師資，銜接社區學校運動平台，讓社區足球運動更普及。

為減輕家庭為幼兒運動發展所付出的成本，台中市政府運動局希望「以最低成本的消費方式啟動玩的概念」推動這計畫，市長盧秀燕非常重視下一代的健康，從清水國小獲得國小世界杯冠軍可以看出台中市在足球項目相當具有競爭力，惠文高中也是台中傳統勁旅，乃至於台灣體大男子足球隊及職業化的台中藍鯨女足，整個體系的發展均有利於將足球專業人才留在台中當地，因此，盧秀燕積極興建台中市國際足球運動園區，期許打造成全台唯一首座「足球城市」。

李昱叡進一步表示， 「中市足球指導員前進校園計畫」109年度上學期從今年4日到明年1月8日為期5周、每周1小時，聘任在地26位幼童足球指導員，前進27所幼兒園及16所國小，帶領近3000位學童接觸足球運動，預計下學期鼓勵不同學校參與計畫，增進更多兒童對足球運動的基本認識。

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